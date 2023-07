Accor Hotels está CONTRATANDO no mercado!

Veja mais informações sobre os postos de trabalho e não perca tempo.

A Accord Hotels, rede de hotéis presente em 110 países e que continua seu crescimento constante, está com algumas vagas de emprego disponíveis no Brasil. Dito isso, antes de falar mais sobre a empresa, veja quais são os cargos abertos e mais informações:

Auxiliar de Governança – São Paulo – SP – Governança;

Gerente de Contas – São Paulo – SP – Hotelaria;

Atendente de Guest Connection Bilíngue – São Paulo – SP – Hotelaria;

Supervisor de Alimentos e Bebidas – Barueri – SP – Entretenimento;

Cozinheiro (a) – Barueri – SP – Cozinha;

Anfitrião (a) de Hospedagem – Foz do Iguaçu – PR – Recepção;

Camareira (o) – Foz do Iguaçu – PR – Governança;

Garçom – São Paulo – SP – Hotelaria;

Supervisor (a) de Andares – São Paulo – SP – Hotelaria;

Anfitrião de Alimentos e Bebidas – Barueri – SP – Atendente / Recepção / Garçom;

Auxiliar de Recepção de Hotel (PCD) – Belo Horizonte – MG – Recepção;

Auxiliar Administrativo (PCD) – Belo Horizonte – MG – Hotelaria.

Mais sobre a Accor Hotels

Sobre a Accord Hotels, é importante frisar que, além de líder mundial, trata-se de uma rede de hotéis com a mesma paixão compartilhada por acolher. Cuida de milhões de convidados em seus 4.200 endereços e em suas plataformas digitais.

Como operador e franqueador (Hotel-Services), proprietário e investidor (Hotel-Invest), investe toda a energia para fazer Feel Welcome ressoar como a melhor promessa hoteleira.

De luxo a economia e em todos os cantos do globo, as mais de 20 marcas da Accor Hotels atendem a todas as necessidades de negócios e viajantes de lazer que buscam conforto, atenção e serviços de alta qualidade.

Como enviar o seu currículo?

Ficou interessado (a)? A candidatura ocorre de maneira intuitiva! Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

Gostou do conteúdo? Para ficar sabendo das melhores vagas de empregos espalhadas pelo Brasil, é só acompanharmos semanalmente!