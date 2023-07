Acidente de carro selvagem capturado em vídeo em San Francisco

Em uma cena saída de um filme de ação de Hollywood… um carro saiu de um barranco em uma rua no topo de uma colina de São Francisco e aquaplanou através de uma fileira de árvores, batendo de cabeça para baixo na estrada abaixo.

Mas isso não era um filme… o acidente da vida real foi gravado por câmeras Nest e 2 vídeos foram carregados no YouTube. Milagrosamente, todos saíram do acidente de sábado com suas vidas totalmente intactas.