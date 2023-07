ACP Group ABRE VAGAS no Nordeste do Brasil

Confira quais são os cargos e como se candidatar!

O ACP Group, instituição que é um símbolo da união de valores, práticas, processos e culturas organizacionais existentes e exercidas cotidianamente entre as Empresas Avansys Tecnologia e Ciberian TI, está contratando novos funcionários para preencher seu time. Posto isso, antes de falar mais sobre os cargos, confira a lista de vagas abertas:

Analista de Processo Sênior – Salvador – BA – Efetivo;

Analista de Requisitos – Salvador – BA – Efetivo;

Analista de Sistemas Pleno – Salvador – BA – Efetivo;

Analista de Sistemas – Salvador – BA e Remoto -Efetivo;

Analista de Sistemas Sênior – Java – Salvador – BA – Efetivo;

Analista de Sistemas Sênior – Maker – Salvador – BA – Efetivo;

Analista de Sistemas Sênior .NET – Salvador – BA – Efetivo;

Analista de Sistemas Sênior – Visual FoxPro – Salvador – BA – Efetivo;

Analista de Suporte Pleno – Salvador – BA – Efetivo;

Analista de Testes – Recife – PE e Remoto – Efetivo;

Analista de Testes Pleno – Salvador – BA e Remoto – Efetivo;

Banco de Talentos – Salvador – BA e Remoto – Banco de talentos;

Técnico de Cabeamento Estruturado Sênior – Salvador – BA – Efetivo.

Mais sobre o ACP Group

Sobre o ACP Group, é valido ressaltar que trata-se de um grupo que atua no mercado há mais de 20 anos, com o orgulho de ter construído tudo em equipe, com responsabilidade social, acreditando nos talentos que fazem parte da caminhada.

Isto é, a base de sua história é o respeito ao próximo, o trabalho em equipe e as transformações que proporciona aos clientes através da tecnologia.

Como enviar o currículo?

Como a lista de vagas está acima, a candidatura ocorre de forma fácil. Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

