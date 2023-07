Adam22 abandona ideia de sexo a três com Jason Luv

Adam22 expressou sua frustração com Jason Luvo ator pornô envolvido em uma fita de sexo com sua esposa, Lena O Plugue.

Em uma entrevista recente, Jason se gabou de suas proezas sexuais e se comparou favoravelmente a Adam22 na cama. Essa violação de privacidade e desrespeito aos limites do casal levou a relações tensas.

Adam22 revelou que vinha discutindo a possibilidade de um trio com Lena e Jason, mas após a entrevista, essa ideia foi completamente abandonada. A própria Lena está supostamente chateada com as ações de Jason.

De acordo com Adam22o comportamento de Jason indica inseguranças, especialmente agora que a fita de sexo chamou a atenção para os três.

Embora tenha considerado brevemente resolver suas diferenças com uma luta de boxe de celebridades, Adam22 acabou descartando a ideia, sentindo que o dinheiro ganho com tal evento não valeria seu tempo.

Na conversa, Adam22 enfatiza a importância de não comparar seus próprios atributos com os de Jason, afirmando que é injusto fazê-lo. Ele também compartilhou que seu relacionamento com Lena está melhorando, apesar dos desafios que enfrentaram.

Lena Nersesianconhecido como ‘Lena a tomada‘, experimentou um aumento na popularidade recentemente, passando dos reinos de nicho de podcasts e entretenimento adulto para a atenção do mainstream.

A influenciadora de 32 anos se tornou um assunto quente depois que seu marido, Adam22permitiu que ela filmasse uma cena de sexo com outro homem, onde ela comentou abertamente que ele tinha um pênis maior que o de seu parceiro.

Lena já chamou a atenção por suas escolhas ousadas, como atuar em filmes adultos durante a gravidez e se tornar viral quando ela e Adam se envolveram em um trio com um caixa da Target em sua plataforma OnlyFans.