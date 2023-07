Adam22 critica Antonio Brown por causa da esposa Lena the Plug: Você a desrespeitou

EUnão parece Adam22 e Antonio Brown vão se dar bem em breve.

A ex-estrela da NFL fez barulho quando contatou o podcaster no Twitter dizendo que queria ser o próximo na fila para filmar uma cena de sexo com a esposa de Adam, Lena O Pluguedepois que ela filmou uma cena com outro homem pela primeira vez.

Isso claramente não caiu bem com Adãoque deixou claro que não é fã de Brown e de seu pedido.

“Deixe-me explicar uma coisa” Adão disse ao TMZ. “Minha esposa trabalhou com um ator pornô adulto treinado, e não é como se ela estivesse disponível para qualquer cara excitado na indústria cuja carreira desmoronou e que queira conseguir alguns.”

Adam22 presenteia Lena the Plug com um novo Lamborghini depois que ela dormiu com outro homemInstagram

Adam não está interessado na entrevista de Brown

Além de fechar a porta Marrompedido de filmar com sua esposa, Adão também revelou que recusou a chance de entrevistar o ex-wide receiver.

Embora Adão estava aberto para filmar algum conteúdo com Marromele fechou a porta a essa possibilidade quando lhe pediram para pagar $ 5.000.

“Eu estava tipo, isso não está acontecendo”, Adão afirmou. “Ele deve estar quebrado, ou algo assim.

“Eu o procurei no Google, diz que ele vale cerca de $ 20 milhões. Mas, quero dizer, ele está aqui fora, tentando obter $ 5.000 de mim para fazer a entrevista.

“Eu estou tipo, por que vou te dar $ 5.000 por desrespeitar minha esposa no Twitter, seu pedaço de merda?”