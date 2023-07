Adam22 dispara em ‘Piece Of S ***’ Antonio Brown, você desrespeita Lena The Plug!

Reproduzir conteúdo de vídeo



Adam22 diz que não tem como ele deixar Antonio Brown em qualquer lugar perto Lena a tomada … andaimes TMZ Sports é melhor que o ex-astro da NFL tenha segurança se eles se cruzarem – porque ele está “parando”.

AB causou um grande rebuliço quando ele acessou publicamente o popular podcaster no Twitter no início desta semana … dizendo que queria ser o “próximo” depois que a esposa do ator pornô de Adam filmou uma cena de sexo com outro homemator XXX Jason Luvpela primeira vez em seu relacionamento de sete anos.

Nós conversamos com Adam do lado de fora do estúdio “No Jumper” em Los Angeles na quinta-feira… e ele está chateado com travessuras de AB – chamando isso de flagrante desrespeito.

“Deixe-me explicar uma coisa”, Adam nos diz. “Minha esposa trabalhou com um ator pornô adulto treinado, e não é como se ela estivesse disponível para qualquer cara excitado na indústria cuja carreira desmoronou e que queira conseguir alguns.”

Acontece que Adam afirma que a equipe de AB entrou em contato com seu pessoal na esperança de marcar uma entrevista durante toda a interação … e ele estava disposto a fazer algum “bom conteúdo” com o campeão do Super Bowl – isto é, até que ele pediu $ 5.000 para fazer isso acontecer.

“Eu estava tipo, isso não está acontecendo”, Adam nos diz. “Ele deve estar falido, ou algo assim. Eu o procurei no Google, diz que ele vale cerca de $ 20 milhões. Mas, quero dizer, ele está aqui fora, tentando obter $ 5.000 de mim para fazer a entrevista.”

“Eu estou tipo, por que vou te dar $ 5.000 por desrespeitar minha esposa no Twitter, seu pedaço de merda?”

Enquanto Adam deixa claro que o trabalho de Lena não abre a porta para outros caras, ele menciona um cara que ele consideraria muito antes de conceder a AB seu desejo – personalidade controversa. André Tate.

“Para ser totalmente justo, Andrew Tate pode estar no nível em que consideraríamos isso”, diz Adam. “Antonio Brown, para mim, é basicamente um sem-teto.”

“A ideia de que vou deixar esse pedaço de merda foder minha esposa não está acontecendo. E também não vou te dar US $ 5.000 por uma entrevista.”