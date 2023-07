Adam22 rasga estrela pornô Jason Luv para entrevista sobre fita de sexo com Lena The Plug

Adam22 diz que está super chateado com a entrevista da fita de sexo de Jason, onde ele se gabou de ser melhor na cama e mais bem dotado do que Lena a tomada marido de.

A maneira como Adam22 vê as coisas… Jason quebrou um código entre as estrelas pornô comparando tamanhos de pênis e se abrindo sobre outros detalhes do quarto… dizendo-nos que Lena viu a entrevista em questão e também está chateada com Jason.