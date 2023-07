Adele adverte os fãs: ‘Vou te matar’ se você jogar coisas em mim durante o show em Las Vegas

Adele teve tudo, desde celulares até cinzas sendo arremessadas no palco em cantores durante seus shows, e ela ameaçou seus fãs de morte se eles seguirem o exemplo !!!

Adele estava no meio de sua residência em Las Vegas no Caesar’s quando ela desafiou o público a jogar qualquer item em sua direção.

Ela reclamou: “Jogando merda no palco, você viu? Eu te desafio. Eu te desafio a jogar algo em mim. Eu vou te matar!”

Turnabout, no entanto, parece ser um jogo justo no mundo de Adele, porque ela disparou seu canhão de camiseta para a multidão.

E alguém bizarramente jogou um saco dela cinzas da mamãe no palco durante um Banco show.

Adele claramente se deu bem com a tendência, embora, para ser justo, os cantores meio que encorajaram isso tirando selfies com celulares que foram jogados no palco.