Adele ameaça fãs que jogam coisas no palco com uma arma de merda: ‘Eu te desafio, porra!’

Taqui está uma tendência terrível em etapas ao redor do mundo que precisa parar, Adele acabei de fazer o último apelo sobre isso, mas soou mais como uma ameaça do que um pedido. A cantora inglesa está atualmente fazendo sua residência em Las Vegas, ela está se divertindo muito, mas também se diverte um pouco de vez em quando. Durante o show do último sábado, ela tinha um canhão de camiseta para jogar para o público. Na hora ela se preparava para jogar umas camisetas, Adele lembrou aos fãs que jogar coisas no palco é uma péssima ideia. Na verdade, ela era muito conflituosa e até desafiava alguém a jogar alguma coisa. Claramente, este é um problema que Adele queria abordar em um determinado ponto durante seu show.

Como Adele abordando o assunto, os fãs começaram a reagir enquanto ela se preparava para atirar uma merda com aquele canhão. Ela parecia completamente despreocupada com as palavras ameaçadoras que saíam de sua boca. Os frequentadores de shows devem mostrar um certo nível de etiqueta quando vão a um local, mas muitos deles nem sabem o que é. Adele disse: “Você notou como as pessoas estão esquecendo a etiqueta do show de merda no momento e apenas jogando s – – no palco? Você viu isso? Eu te desafio, eu te desafio a jogar algo em mim. Eu vou f – – rei te matar.”

Incidentes de coisas jogadas em artistas durante shows

Não está claro quando esse fenômeno começou a ganhar força mais uma vez, sempre houve um intrometido que joga algo em um artista. Desde que o teatro foi criado, essa prática existe. No entanto, nos últimos anos, houve uma tendência crescente de artistas serem atingidos por coisas aleatórias em várias partes de seus corpos. Nos últimos anos, houve até o incidente de um frequentador de shows que tentou fazer comédia Dave Chappelle durante seu set. que aconteceu no Boliche de Hollywood. Esta é uma daquelas tendências que precisa parar mais cedo ou mais tarde. Jogar coisas no palco é um grande NÃO-NÃO para shows. O México tem uma tendência recente de jogar bichos de pelúcia ou uma boneca de pelúcia do Dr. Simi. É bem bizarro.