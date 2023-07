Adeus Twitter, é hora de Threads from Meta: O que é isso? Como você ativa e verifica sua conta?

Threads, um novo aplicativo da metafoi lançado oficialmente nesta quinta-feira e milhões já o baixaram.

A Meta, a empresa por trás do Facebook e do Instagram, está desafiando o Twitter, lançando sua própria versão poucos dias depois Elon Musk limitou o número de tweets que os usuários podem visualizar por dia.

Mark Zuckerberg anuncia lançamento do aplicativo Threads@Zuck / Instagram

“Obviamente, o Twitter foi o pioneiro no espaço e há muitas boas ofertas por aí para conversas públicas, mas, considerando tudo o que estava acontecendo, pensamos que havia uma oportunidade de construir algo aberto e bom para a comunidade. que já estava usando o Instagram”, Adam Mosserio chefe do Instagram, disse ao The Verge.

O que é Tópicos de Meta?

Threads se parece muito com o Twitter e funciona basicamente da mesma maneira que a plataforma de propriedade da Almíscar.

O feed principal do Threads mostra “threads” – com um limite de 500 caracteres – das contas que você segue e de outras recomendadas, com base em um algoritmo.

Os usuários podem repassar o conteúdo com seus próprios comentários, com respostas apresentadas no feed principal, para que pareça muito com o Twitter.

A principal diferença por enquanto é a escala, pois haverá bem menos usuários do Threads do que os cerca de 450 milhões de usuários mensais ativos do Twitter.

Ainda assim, o Threads alcançou 10 milhões de inscrições em sete horas após seu lançamento na quinta-feira, de acordo com o CEO da Meta. Mark Zuckerberg.

Como você ativa sua conta Threads?

É muito fácil configurar uma conta no Threads se você já tiver um perfil em um dos outros sites de mídia social da Meta.

Em outras palavras, você pode preencher automaticamente as informações da sua conta do Threads e seguir a lista do seu perfil existente do Instagram.

Embora o Threads não esteja disponível na União Europeia, devido a questões regulatórias, ele já foi lançado nos EUA e no Reino Unido.

Basta acessar a Apple App Store ou a Google Play Store e procurar Threads para download.

Existe verificação em Threads?

Não há verificação paga no Threads por enquanto, pois há no Almíscarversão do Twitter.

Mas aqueles com marcações azuis no Instagram terão essa verificação transferida para o Threads.