O Secretário Municipal de Fazenda da Prefeitura de Penedo, Luiz Alberto Nogueira Moreira, solicitou ao Prefeito Ronaldo Lopes pedido de afastamento temporário do cargo, para tratamento de saúde.

Em seu lugar, foi nomeado o administrador do SIAFIC (Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle), Marcos Feliph Alves de Almeida, conforme portarias publicadas no Diário Oficial do Município.

PORTARIA MUNICIPAL Nº 12.637

PORTARIA MUNICIPAL Nº 12.639