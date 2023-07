Adolescente de Nova York rouba um carro para passear com seus amigos depois bate deixando duas pessoas mortas e quatro feridas

A adolescente que roubou um carro e dirigiu pelas ruas de Nova York acabou no pior cenário ao bater o Hyundai Elantra preto em um jipe ​​preto que trafegava na West 179st no início da manhã deixando duas pessoas mortas e quatro feridas.

O Hyundai Preto bateu no Jeep

O acidente aconteceu na rua em Washington Heights às 7h da segunda-feira, 3 de julho de 2023, quando o Hyundai Elantra transportando 5 pessoas bateu e capotou na lateral do carro próximo ao cruzamento e deixou uma quantidade considerável de destroços.

“O motorista era uma criança. A maioria dos jovens parecia ter entre 12 e 17 anos”, disse um vizinho preocupado que tentou ajudar.

A equipe de resgate teve que abrir o teto cortando-o para acessar o veículo e retirar as vítimas. Eles foram levados para o Hospital Presbiteriano-Columbia de Nova York. Os meios de comunicação revelaram mais tarde que dois deles morreram no hospital e um terceiro está em estado crítico.

Os dois sobreviventes restantes do Hyundai junto com o motorista do Jeep foram levados para o Harlem Hospital, um deles também está em estado crítico, enquanto o outro parece estável, enquanto o motorista do Jeep não corre risco de vida, de acordo com o polícia.

Testemunhas no local afirmam que viram o carro preto com os adolescentes em alta velocidade de uma ponta a outra da rua,

Os nomes das vítimas ou sobreviventes não foram divulgados

Testemunhas relataram que, pouco antes do acidente, viram o Hyundai acelerando de um lado para o outro na rua “Alguns minutos antes do acidente, vi essas crianças dirigindo erraticamente, acendendo os faróis a toda velocidade sem nem olhar”, disse o vizinho, ” E cerca de cinco minutos depois, eles bateram neste veículo que estava chegando.”

De acordo com o NY Post que deu a notícia, a testemunha ocular afirmou que “pelo que vi, parecia que dois deles nas costas não estavam respirando”.

Até o momento, as autoridades não revelaram os nomes das vítimas nem dos sobreviventes.