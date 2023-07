Advogado de Kevin Costner diz que a ex-esposa Christine o roubou até deixá-lo cego

Kevin Costner diz que sua ex-esposa está roubando dele após o divórcio … comprando itens pessoais e sacando dinheiro com cartões de crédito da equipe que administra a casa da família … e o advogado de Kevin acredita que há evidências de que ela inventou este plano bem antes de pedir o divórcio.

E as acusações continuam… meses antes de se separarem, Christine comprou um carro caro – algo fora do comum porque eles sempre alugaram, não compraram carros. O que é especialmente interessante … o acordo pré-nupcial diz que ela pode levar seu veículo pessoal com ela, então a alegação é que ela atualizou comprando um novo antes de se separar.