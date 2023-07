Advogado de Travis Scott diz que policiais cronometraram relatório do Astroworld para prejudicar ‘Utopia’

Pelo menos um de Travis ScottOs advogados de Houston acreditam que a polícia de Houston cronometrou intencionalmente a divulgação de seu relatório sobre a tragédia do Astroworld … a fim de prejudicar as vendas de seu novo álbum “Utopia”.

Kent Schaffer disse ao TMZ … não é coincidência que o relatório completo da investigação do PD de Houston saiu na sexta-feira, no mesmo dia do último álbum de Travis.

Os advogados de Travis dizem que os policiais estavam cientes de que “Utopia” estava saindo na sexta-feira – foi altamente divulgado quando Travis fez um anúncio oficial no início da semana. Schaffer acredita que seu motivo para cronometrar com precisão o Lançamento de 1.266 páginas era prejudicar as vendas de Travis e tirar um pouco da pressão da polícia por não acusar Travis de um crime.

Para o registro, Houston PD disse que é simplesmente uma “coincidência”.

Embora Schaffer não acredite nisso, ele acha que o relatório não terá muito impacto sobre os fãs de Travis… ou prejudicará as vendas de seu álbum.

O advogado de Travis também está rejeitando parte do conteúdo do relatório … incluindo uma declaração de um segurança que afirma ter tentado fazer com que a equipe de Travis parasse o show durante Drake‘s set, mas foi dito que Drake tinha que terminar primeiro.

Schaffer nega categoricamente, alegando que todos os ferimentos da multidão aconteceram 30 minutos antes de Drake subir ao palco, mas ninguém chamou a atenção de Travis… e ele diz que a polícia poderia ter parado o show mais cedo se quisesse.

Travis disse à polícia que foi avisado em seu fone de ouvido para parar o show depois que Drake deixou o palco … e seu advogado diz que Travis seguiu todas as instruções e essa é uma das razões pelas quais ele não foi acusado de um crime.

O advogado de Travis diz que ele esteve em comunicação com o HPD durante a investigação, que durou mais de 18 meses, e as opiniões expressas a ele foram de que a polícia não viu nenhuma responsabilidade criminal por parte de Travis.

Isso é exatamente o que um grande júri decidiu no mês passado, recusando-se a indiciar o rapper pelas 10 mortes no Astroworld. No entanto, ele ainda enfrenta vários processos de vítimas e familiares das vítimas.



05/11/21 TikTok/@cpvris_

Schaffer diz que o tamanho e o escopo dos documentos divulgados são incomuns… e ele acha que a polícia queria mostrar ao público e às famílias das vítimas que eles conduziram uma investigação muito completa.