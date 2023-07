Agências bancárias terão novos horários nos jogos do Brasil na Copa do Mundo Feminina de Futebol

A Copa do Mundo Feminina de Futebol está despertando um enorme interesse no Brasil, e isso não passou despercebido pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban). Em razão desse grande evento esportivo, os bancos do país terão horário especial de atendimento presencial ao público nas agências nos dias em que a seleção brasileira feminina jogar às 8 horas.

Essa medida visa garantir que os torcedores não sejam prejudicados e possam acompanhar os jogos sem problemas.

Horário especial de atendimento bancário durante os jogos da seleção brasileira feminina

De acordo com a Resolução nº 4.880 do Conselho Monetário Nacional, os bancos estão autorizados a estabelecer horários especiais de atendimento ao público em suas agências durante a Copa do Mundo Feminina. Essa flexibilização no horário segue a política já adotada durante os jogos da Copa do Mundo masculina.

Os bancos abrirão suas portas uma hora mais tarde nos dias em que os jogos da seleção brasileira feminina estiverem marcados para as 8 horas. Isso significa que o horário de atendimento ao público será das 11h às 17h nos estados com horário igual ao de Brasília.

Nos estados com diferença de 1 hora em relação ao horário de Brasília, o horário de atendimento será das 10h às 16h. Já nos estados com diferença de 2 horas em relação a Brasília, o atendimento será das 9h às 15h. A exceção fica por conta das agências em Fernando de Noronha, onde o horário será das 12h às 18h, uma hora antes do horário de Brasília.

Canais digitais e remotos funcionarão normalmente

É importante ressaltar que, apesar da alteração no horário de atendimento presencial nas agências, os canais digitais e remotos dos bancos seguirão funcionando normalmente. Isso inclui serviços como internet banking, mobile banking e caixas eletrônicos. Portanto, os clientes poderão realizar suas transações financeiras por meio desses canais de forma prática e segura.

Os meios eletrônicos oferecem praticamente a totalidade dos serviços bancários, como pagamento de contas, checagem de saldo e extrato, transferências, entre outros. Essa é uma alternativa conveniente para os clientes que desejam fazer suas transações durante os jogos da seleção brasileira feminina.

Política para colaboradores que não trabalham em agências

Cada banco poderá adotar uma política própria para os colaboradores que não trabalham em agências. Essa política deverá ser estabelecida levando em consideração a necessidade de flexibilização de horários durante os jogos da seleção brasileira feminina.

Assim, aqueles que não atuam diretamente nas agências poderão acompanhar as partidas e torcer pela seleção sem prejuízo em suas atividades profissionais.

A importância da Copa do Mundo Feminina de Futebol



A Copa do Mundo Feminina de Futebol é um evento esportivo de grande relevância mundial. Além de promover o esporte e a competição entre seleções, ela também tem um papel fundamental na luta pela igualdade de gênero e no fortalecimento do futebol feminino.

Nos últimos anos, o futebol feminino tem ganhado cada vez mais espaço e reconhecimento. As jogadoras têm conquistado admiradores e se tornaram verdadeiras referências no esporte. A Copa do Mundo Feminina é uma oportunidade para que essas atletas mostrem todo o seu talento e inspirem outras mulheres a seguirem seus sonhos no futebol.

Acompanhando os jogos da seleção brasileira feminina

Durante a Copa do Mundo Feminina, os torcedores brasileiros terão a oportunidade de acompanhar a seleção brasileira em busca de mais um título. Com horários especiais de atendimento nos bancos, será mais fácil conciliar as atividades diárias com a paixão pelo futebol.

Além dos bancos, diversos estabelecimentos comerciais também podem adotar horários especiais durante os jogos da seleção brasileira feminina. É importante ficar atento às informações divulgadas pelos órgãos competentes e pela imprensa para saber quais são os horários de funcionamento dos locais de interesse durante os dias de partida.

A importância do futebol feminino para o Brasil

O futebol feminino tem um papel fundamental na promoção da igualdade de gênero e no empoderamento das mulheres no esporte. O Brasil possui uma história de sucesso nessa modalidade, com grandes jogadoras que se tornaram ícones e referências para as novas gerações.

A participação da seleção brasileira feminina na Copa do Mundo é uma oportunidade para que o país mostre todo o seu apoio e reconhecimento às atletas. A torcida brasileira tem um papel importante nesse processo, pois além de incentivar as jogadoras, também contribui para a valorização do futebol feminino como um todo.

A Copa do Mundo Feminina de Futebol é um evento especial que desperta grande interesse em todo o país. Com o objetivo de garantir que os torcedores possam acompanhar os jogos da seleção brasileira feminina sem preocupações, os bancos adotarão um horário especial de atendimento durante as partidas que ocorrerem às 8 horas.

Mesmo com essa alteração no horário de atendimento presencial nas agências, os clientes poderão utilizar os canais digitais e remotos dos bancos normalmente. Isso oferece praticidade e segurança nas transações financeiras.

Além disso, a Copa do Mundo Feminina é uma oportunidade para valorizar o futebol feminino e promover a igualdade de gênero no esporte. As jogadoras brasileiras são verdadeiras inspirações e merecem todo o apoio da torcida.

Portanto, aproveite a Copa do Mundo Feminina para torcer pela seleção brasileira feminina e mostrar o seu apoio ao futebol feminino.