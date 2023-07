Agente livre Ezekiel Elliott visitará os Patriots

Tele Patriotas da Nova Inglaterra estão de olho em proeminentes running backs como agente livre, com Ezequiel Elliot sendo o último nome de interesse.

Conforme NFL analista Jordan Schultz, o patriotas marquei um encontro com Elliott neste sábado. Esta será a primeira interação da equipe para o running back desde sua liberação do Dallas Cowboys em março, conforme relatado pelo ProFootballTalk.

Além de Elliott, os Patriots também estão considerando Dalvin Cook como um reforço potencial por trás de sua corrida inicial projetada, Rhamondre Stevenson. Ambos Elliot e Cozinhar estão entre os running backs mais procurados, com Cook marcado para uma reunião com o Jatos no mesmo dia.

Anteriormente, especulava-se que o vaqueiros pode assinar novamente Elliot com salário reduzido. No entanto, essas perspectivas diminuíram nos últimos meses. Elliott manifestou interesse em ingressar na Jatos, Bengals, e águiasmas não parece haver interesse recíproco dessas equipes.

Zeke nunca foi capaz de produzir os números de sua temporada de estreia em Dallas

Onde quer que Elliot terras, marcará seu segundo NFL equipe em uma carreira de sete anos. O três vezes selecionado Pro Bowler esteve com o vaqueiros desde que o escolheram em quarto lugar geral na primeira rodada do draft de 2014.

ElliotA temporada inaugural de ‘ continua sendo a melhor, onde acumulou 1.631 jardas, marcou 15 touchdowns e teve uma média de 108,7 jardas por jogo. Na última temporada, o jogador de 27 anos conseguiu um recorde de 876 jardas e 12 touchdowns. Ele fez parte do incomum jogo de final de temporada dos Cowboys contra o 49ers na rodada do playoff divisional, onde curiosamente jogou como pivô na jogada final que não alterou a vantagem de 19-12 do 49ers.

Com Elliott morto, Tony Pollard está prestes a ser o vaqueiros‘ liderança indiscutível de volta nesta temporada.