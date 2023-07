Agentes de Combate às Endemias de Penedo são capacitados em curso de primeiros socorros

Agentes de combate às endemias (ACEs) participaram da última aula do curso técnico “Saúde com Agente”, qualificação que tem apoio da Prefeitura de Penedo e é realizada em parceria com a UFRGS e o Ministério da Saúde.

A capacitação foi ministrada na quarta-feira, 19, por equipe do 6° Grupamento de Bombeiros Militar, com participação da Secretaria Municipal de Saúde (SEMS).

Sabendo a importância do curso para as atividades dos servidores, a coordenação da Vigilância Sanitária disponibilizou os agentes de combate a endemias para a capacitação, com equipe dividida em duas turmas, a primeira nesta quarta e a segunda na sexta-feira (21).

Os ACEs receberam informações sobre como agir inicialmente em situações de urgência e emergência, incluindo noções gerais sobre engasgos, queimaduras, intoxicação e paradas respiratórias e cardíacas. Também foi explanado sobre situações que envolvam sangramentos e fraturas.

Na parte prática, os servidores realizaram algumas manobras de desengasgo e de ressuscitação para terem noção de qual a forma correta de realiza-las, além de estarem sendo sempre orientados pelos bombeiros e, antes das manobras, acionarem o SAMU ou o Corpo de Bombeiros nos números 192 e 193 respectivamente.

O agente de combate às endemias José Messias falou sobre a importância de participar do curso de primeiros socorros. “Todo o conhecimento disponível é bom para podermos ajudar as pessoas. Por exemplo, quando chegarmos em uma casa e tiver uma pessoa engasgada, saberemos como agir. Ou em situações mais graves, poderemos dar assistência até o socorro chegar e isso pode ser determinante para salvar uma vida”, relatou o servidor.

