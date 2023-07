agosto terá ciclone e os brasileiros devem se preparar urgentemente

No próximo mês, a Região Sul do país enfrentará mais uma onda de tempestades que promete trazer chuvas intensas e ventos fortes. O meteorologista Piter Scheuer informou em uma entrevista ao portal ND+ que um novo ciclone extratropical, caracterizado como feroz, é esperado para atingir especialmente o estado de Santa Catarina.

Meteorologista alerta para a chegada de um ciclone extratropical intenso em agosto

Embora o país já tenha enfrentado alguns ciclones, é essencial que a população se mantenha preparada para o impacto dessa nova tempestade. Isso porque com base nas previsões, o ciclone pode ser de grande magnitude, causando sérios danos caso não sejam tomadas as devidas precauções.

O histórico anterior serve como alerta, já que, no início de julho, a Região Sul sofreu com a devastação de um ciclone extratropical. De forma sucinta, esse evento causou prejuízos significativos em diversas áreas, danificando residências e infraestruturas de cidades nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

A importância da prevenção e preparo

Diante da iminência de um novo ciclone extratropical, é fundamental que as comunidades locais estejam bem informadas e preparadas para enfrentar as adversidades climáticas. Uma vez que a prevenção é a chave para minimizar os riscos e os impactos causados por eventos climáticos extremos.

Além disso, o papel dos órgãos públicos e das autoridades locais é crucial nesse cenário.Uma vez que cabe a eles fornecerem orientações claras à população, garantindo que todos saibam como agir durante a tempestade. De modo geral, os investimentos em infraestrutura e sistemas de alerta precoce são essenciais para antecipar e mitigar os efeitos do ciclone.

Medidas de segurança em tempos de tempestades



A segurança pessoal e o resguardo dos bens materiais devem ser prioridades durante a ocorrência do ciclone extratropical. Portanto, algumas medidas podem ser adotadas para garantir a proteção da comunidade:

Plano de emergência

Elaborar um plano de emergência familiar ou comunitário é uma atitude inteligente. Desse modo, ele deve conter informações sobre pontos de encontro, rotas de fuga seguras e formas de comunicação em caso de separação durante a tempestade.

Abastecimento

Estocar água potável, alimentos não perecíveis e itens de primeiros socorros é fundamental para enfrentar possíveis interrupções no fornecimento de energia e abastecimento durante e após o ciclone. Além disso, realizar a manutenção das residências e reforçar telhados e estruturas pode reduzir os danos causados pelo vento e pelas chuvas.

Fique atento às informações

De forma geral, acompanhar os boletins meteorológicos e os comunicados das autoridades locais permitirá que você se mantenha informado sobre o desenvolvimento da tempestade e tome decisões adequadas para sua segurança.

Em suma, a conscientização, a preparação e a adoção de medidas preventivas são fundamentais para enfrentar esse tipo de evento extremo. Visto que ao agir com antecedência e em cooperação com as autoridades, a população poderá reduzir os impactos e proteger sua segurança e seus bens durante a tempestade.

Sobre a formação de ciclones

Os ciclones são sistemas meteorológicos complexos e poderosos que se formam principalmente sobre oceanos tropicais e subtropicais. Em resumo, eles são conhecidos por diferentes nomes em várias partes do mundo: ciclones tropicais, furacões (ou hurricanes) no Atlântico Norte e no Pacífico Noroeste, tufões no Pacífico Nordeste, e ciclones no Oceano Índico e no Pacífico Sul.

Contudo, a formação dos ciclones envolve uma combinação de fatores atmosféricos e oceânicos específicos, que fornecem a energia necessária para o seu desenvolvimento. A primeira condição essencial para a formação de ciclones é a presença de águas quentes, normalmente com temperaturas superiores a 26,5 graus Celsius.

Já que a água quente atua como uma fonte de calor para a atmosfera acima, fornecendo a energia necessária para a evaporação. Além disso, o distúrbio atmosférico, a umidade e outros fatores contribuem para o fenômeno ocorrer.