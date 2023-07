Ainda dá tempo de estudar para o ENEM 2023? 

O ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio, é uma prova que foi criada para avaliar o conhecimento dos estudantes que haviam concluído o ensino médio.

Atualmente, o ENEM é considerado uma das provas mais importantes do país, sendo a meta de muitos brasileiros de todas as partes do Brasil.

Conforme as datas das provas do ENEM se aproximam, os estudantes ficam preocupados e questionam se ainda dá tempo de estudar para enfrentar as questões do exame.

A resposta é sim! Com as estratégias e técnicas corretas, ainda é perfeitamente possível estudar para a prova do ENEM 2023. Dessa forma, para te ajudar, o artigo de hoje trouxe um resumo completo com dicas para que você consiga turbinar os seus estudos e aproveitar o tempo de estudos disponível para o ENEM 2023. Confira!

O planejamento será o seu melhor amigo

Se você quer estudar para o ENEM de forma eficiente, é fundamental que você faça um bom planejamento. Tenha em mente que a prova está se aproximando e que você não tem mais tanto tempo disponível. Dessa maneira, é importante que você faça um plano de estudos eficiente que te ajude a estudar todo o conteúdo programático do ENEM.

O primeiro passo para começar a estudar é fazer um planejamento detalhado. Busque dividir o seu tempo disponível para estudar todo o conteúdo programático que poderá ser cobrado pelo ENEM. Para isso, divida cada uma das quatro provas objetivas em disciplinas e, depois disso, cada disciplina em tópicos. Essa estratégia irá te ajudar a visualizar tudo aquilo que precisa ser estudado até a data da prova.

Porém, tenha cuidado ao criar o seu planejamento. Não adianta estabelecer um ritmo de estudos que não seja realista para o seu quotidiano e tempo disponível. Tenha em mente que o segredo para um estudo eficiente está na consistência e na disciplina, por isso, crie um cronograma realista e que poderá ser cumprido.

Identifique os seus pontos fracos



Após o planejamento, é fundamental que você identifique os seus pontos fracos. Para isso, você pode fazer um simulado do ENEM e, com o resultado em mãos, avaliar o seu conhecimento em cada disciplina e identificar os assuntos que você tem mais dificuldade.

Está cometendo mais erros em Matemática? Reforce os seus estudos nessa disciplina. Não está confiante com a redação? Busque aprimorar mais as suas técnicas de escrita e os seus repertórios.

Essa estratégia irá te ajudar a melhorar as áreas em que você tem mais dificuldade, aumentando as suas chances de conseguir uma pontuação melhor na prova do ENEM 2023.

Porém, também não cometa o erro de negligenciar as disciplinas em que você já possui um bom desempenho. Lembre-se de que o ENEM é uma prova abrangente, que exige conhecimentos em diferentes disciplinas, então é importante ter um equilíbrio entre os temas cobrados. Assim, reforce os estudos nos seus pontos fracos, mas não deixe de incluir todas as matérias cobradas no seu cronograma de estudos.

Estabeleça prioridades

Alguns candidatos fazem a prova do ENEM já com um objetivo em mente: conseguir uma bolsa em uma universidade, ser aprovado no SISU, etc.

Nesse contexto, determinadas universidades estabelecem critérios para a seleção de seus candidatos por meio da atribuição de pesos para cada uma das provas do ENEM (exemplo: peso 2 para Matemática, peso 3 para Redação, etc). Se esse for o seu caso, você pode estabelecer prioridades para os seus estudos nessa reta final rumo à prova do ENEM.

Se, por exemplo, o seu processo seletivo irá atribuir peso 1 para Linguagens e Códigos e peso 3 para a prova de Matemática, então é fundamental que você direcione um foco maior para as matérias cobradas pelas questões de Matemática do ENEM.