No dia 7 de julho, o programa do governo federal de descontos para carros de até R$ 120 mil chegou ao fim. No entanto, algumas montadoras optaram por manter as reduções de preços até o final dos estoques nas concessionárias.

Ainda tem promoção? Montadoras decidem manter descontos para veículos após o fim do programa do governo

Essa decisão foi motivada por uma série de fatores, incluindo a variação cambial e o otimismo crescente no mercado após o programa governamental.

CAOA Chery: reduções de preços impulsionadas pela confiança no mercado

Resumidamente, a CAOA Chery aproveitou uma oportunidade para aplicar sua própria política de redução de preços em grande parte de seus modelos. Desse modo, aproveitando a variação cambial e o otimismo que permeou o mercado após o programa do governo federal.

Contudo, vale ressaltar que esses cortes não se tratam de condições especiais, mas sim uma mudança direta nos valores de tabela. Assim, os descontos se aplicam a modelos como o CAOA Chery Tiggo 7 PRO Max Drive, o Tiggo 8 Max Drive, o Tiggo 8 PRO Plug-in Hybrid Max Drive e o iCar.

Hyundai Kona: reduções em modelos híbridos e elétricos

A CAOA Hyundai também decidiu reduzir os preços de alguns modelos, como o Hyundai Kona HEV, versão híbrida, e o Kona EV, versão elétrica. Os consumidores podem aproveitar descontos atrativos nesses veículos, tornando a transição para opções mais sustentáveis uma escolha mais viável.

Jeep: ofertas que igualam descontos de venda direta para pessoa física

A Jeep seguirá oferecendo preços reduzidos em alguns de seus modelos, garantindo que os descontos sejam equivalentes aos oferecidos para vendas diretas a pessoas físicas. Dessa forma, os veículos incluem o Jeep Gladiator, o Compass 4xe, o Renegade 1.3 Turbo e o Compass Limited TD350 Turbo Diesel.

Além disso, até o fim de julho, a marca apresentará uma condição inédita para os modelos Renegade, Compass e Commander, estendendo alguns descontos oferecidos para venda direta também ao varejo.

Honda: mantendo as condições do programa de descontos do governo

A Honda optou por manter as condições praticadas no programa de descontos do governo para o modelo New City Sedan EX, tornando-o mais acessível para os consumidores. Isso porque o modelo se classificou na faixa 5 do programa, o que possibilitou um desconto de R$ 4.000.



Você também pode gostar:

“Feirão de Fábrica Volks 70 Anos”

A Volkswagen estenderá o “Feirão de Fábrica Volks 70 Anos” até o final de julho em todas as suas concessionárias no Brasil. Dessa forma, os clientes terão a oportunidade de aproveitar preços reduzidos, bônus de até R$ 12 mil e taxa zero em toda a linha de veículos a pronta entrega.

Toyota: avaliando a estratégia após o término do programa do governo

Atualmente, a Toyota está avaliando minuciosamente o fim do programa de descontos do governo e buscando a estratégia mais adequada para o futuro. A montadora ainda não definiu concretamente se haverá descontos adicionais ou retorno aos preços anteriores.

Conforme informa a empresa, as decisões serão tomadas considerando os interesses dos clientes, colaboradores e partes envolvidas e comunicadas de maneira transparente quando apropriado.

Citroën: atualização de valores sugeridos

A Citroën atualizou os valores sugeridos para seus modelos, garantindo que nenhum deles ultrapasse o preço anteriormente cobrado antes do programa de descontos do governo. Entretanto, com os estoques se esgotando rapidamente, a montadora deixou de divulgar os preços anteriores.

Renault: reflexo dos emplacamentos com incentivo do governo

A Renault utilizou R$ 90 milhões dos incentivos concedidos pelo governo e, em junho, vendeu cerca de 6 mil veículos. A empresa prevê que o reflexo desses emplacamentos com o incentivo ainda seja sentido até o fim de julho. Porém, devido ao sucesso maior do que o esperado, os estoques remanescentes devem se esgotar em poucas semanas.