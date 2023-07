Ajinomoto tem 80 vagas de emprego pelo país

A renomada empresa Ajinomoto, líder mundial na produção de aminoácidos e produtos alimentícios, está expandindo suas operações no Brasil e anunciou emocionantes oportunidades de emprego em diversas cidades do país. Com a missão de contribuir para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, a companhia valoriza o desenvolvimento profissional de seus colaboradores e oferece benefícios atrativos para aqueles que desejam fazer parte de uma equipe comprometida com a excelência.

Ajinomoto abre vagas de emprego em todo o país

A companhia se destaca no mercado como uma empresa que valoriza o bem-estar e a satisfação de seus colaboradores. Além de oportunidades de crescimento profissional, a empresa oferece uma série de benefícios que tornam o ambiente de trabalho ainda mais atrativo. Entre os principais benefícios disponíveis para os funcionários, destacam-se:

Plano de saúde abrangente, incluindo cobertura médica, odontológica e seguro de vida.







Programas de bem-estar, como ginástica laboral e incentivos para a prática de atividades físicas.







Flexibilidade de horários e possibilidade de trabalho remoto.







Ambiente colaborativo e oportunidades para contribuir com projetos inovadores.







Treinamentos e capacitações para o desenvolvimento contínuo dos colaboradores.







Participação nos resultados da empresa por meio de bonificações e remuneração competitiva no mercado.

A Ajinomoto está divulgando uma variedade de vagas disponíveis em diferentes áreas de atuação. Os interessados em se candidatar devem acessar o portal de carreiras da empresa. Confira algumas das vagas em destaque:

Analista de Recursos Humanos – São Paulo/SP







Engenheiro de Produção – Rio de Janeiro/RJ







Assistente Administrativo – Belo Horizonte/MG







Técnico de Laboratório – Recife/PE







Analista de Marketing – Porto Alegre/RS







Operador de Produção – Goiânia/GO







Gerente de Qualidade – Fortaleza/CE







Estagiário de Logística – Brasília/DF







Coordenador de Pesquisa e Desenvolvimento – Salvador/BA







Analista Financeiro – Curitiba/PR







Supervisor de Vendas – Manaus/AM







Analista de Sustentabilidade – Campinas/SP







Especialista em TI – Florianópolis/SC







Técnico de Segurança do Trabalho – São Luís/MA

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a uma das vagas disponíveis na Ajinomoto devem acessar o portal de carreiras da empresa, que está hospedado no site 123empregos. Lá, os candidatos encontrarão informações detalhadas sobre cada vaga, requisitos necessários, benefícios oferecidos e todas as etapas do processo seletivo.

O portal é intuitivo e de fácil navegação, permitindo que os candidatos se inscrevam para as oportunidades que melhor se adequem ao seu perfil.

Sobre a empresa

A Ajinomoto é uma empresa multinacional japonesa fundada em 1909, que atua em diversas áreas, incluindo alimentos, aminoácidos, condimentos, produtos farmacêuticos e químicos. Presente em mais de 130 países, a empresa está no Brasil desde 1956, onde se consolidou como uma das maiores produtoras de alimentos e aminoácidos do mercado. Com uma cultura corporativa sólida, a companhia valoriza a diversidade e o espírito empreendedor de seus colaboradores, promovendo um ambiente de trabalho colaborativo e inovador.



A busca por novos talentos para integrar sua equipe reforça o compromisso da Ajinomoto em investir no desenvolvimento de seus colaboradores e oferecer produtos e serviços de qualidade aos seus clientes.

