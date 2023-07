Al Hilal faz oferta de US$ 332 milhões para contratar Kylian Mbappé, do PSG

O PSG aceitou uma oferta de US$ 332 milhões do lado da Arábia Saudita Al Hilal para Kylian Mbappé, abrindo a porta para o francês discutir termos pessoais.

A taxa seria um recorde mundial para uma transferência, com o lado saudita chegando ao ponto de tentar o jogador de 24 anos com uma oferta de US$ 776 milhões por uma temporada, de acordo com a CBS Sports.

É o capítulo mais recente da saga em andamento sobre Mbappéfuturo do PSG. O atacante não foi incluído na PSG‘s plantel para a turnê asiática, e ele está de volta a Paris treinando com os outros jogadores considerados excedentes para os requisitos.

Mbappé tem apenas mais um ano de contrato com os gigantes franceses e deixou claro que não aceitará a opção de estender seu contrato até 2025, no final da temporada.

Como resultado, PSG deixaram claro que vão se mudar dele neste verão, a menos que ele assine um novo acordo.

Al HilalA oferta é apenas para uma temporada, o que deixaria a porta aberta para Mbappé juntar-se Real Madrid próximo verão em uma transferência gratuita.

A reação do Barcelona ao caso Mbapp: Não há nada

Mbappé pode se mudar para a Arábia Saudita?

A oferta feita a Mbappé foi supostamente destinado a Lionel Messi antes de o argentino optar por ingressar Inter Miami do MLS em vez disso.

Enquanto Al Hilal receberam permissão para falar com MbappéESPN relata que o francês não está interessado na oferta no momento.

No entanto, isso mostra que a Arábia Saudita leva a sério a contratação dos maiores nomes do futebol. Depois Cristiano Ronaldo juntaram-se à liga, como Karim Benzema, N’Golo Kante e Roberto Firmino todos assinaram.

O que a oferta mostra é que PSG estão dispostos a aceitar ofertas pelo francês, o que pode pressionar Real Madrid para agir agora para pousá-lo.

Ao pousar Mbappé em uma transferência gratuita é a opção preferida, relatórios sugerem que os fundos foram reservados para contratar o atacante.

Um empréstimo com obrigação de compra pode fazer sentido para ambos os lados, embora Real MadridA preferência do ‘s é contratá-lo sem taxa de transferência para que o bônus de assinatura vá direto para o jogador.