Alan Belcher derrota Chase DeMoor em confronto caótico no Misfits Boxing 8

A estreia de Alan Belcher no Misfits Boxing foi uma bagunça.

Na noite de sábado, Belcher deveria enfrentar Hasim Rahman Jr. em uma luta de boxe altamente esperada no Misfits Boxing 8, mas quando uma lesão forçou Rahman a sair do card, o ex- Quente demais para manusear a estrela e influenciadora Chase DeMoor interveio com 24 horas de antecedência para salvar o dia. Infelizmente, o que resultou foi um desastre.

DeMoor passou grande parte da luta usando seu comprimento para ficar longe de Belcher, colocando seu braço principal para fora e Belcher com o braço rígido para longe dele enquanto recuava. Quando Belcher passou pela mão principal, DeMoor conquistou, claramente procurando apenas sobreviver à exibição de três rounds, o que deixou o ex-campeão dos pesos pesados ​​do BKFC visivelmente frustrado.

Para piorar a situação, no escanteio antes da rodada final, os treinadores de DeMoor disseram a ele para se concentrar na sobrevivência, até mesmo encorajando seu pupilo a desconsiderar o árbitro quando instruído a interromper as conquistas. Belcher, por sua vez, respondeu trazendo a agressão para o início do round, balançando para as cercas e tentando atrair DeMoor para se envolver com ele. E então, todo o inferno se libertou.

Belcher conseguiu apoiar DeMoor até as cordas, onde descarregou com figurões, fazendo DeMoor se virar para seu próprio canto, momento em que o árbitro Anthony Bryant saltou e o cornerman de DeMoor começou a gritar sobre socos ilegais na nuca. Bryant então começou a discutir com o corner de DeMoor, enquanto a luta ainda estava acontecendo. Depois de um vaivém entre os dois, Bryant então tentou reiniciar a luta, mas o corner de DeMoor deu água ao lutador, novamente, apesar da luta ainda não ter terminado.

Incapaz de parar DeMoor ou seu corner, Bryant permitiu que a transgressão acontecesse e simplesmente reiniciou a luta, momento em que Belcher saiu atacando. DeMoor fez o possível para sobreviver, mas depois de virar as costas para Belcher mais uma vez, Bryant finalmente interrompeu a luta, declarando Belcher o vencedor por nocaute técnico e pondo fim à calamidade.

Após a luta, Belcher e Rahman Jr. tiveram um breve confronto dentro do ringue, conversando sobre como se enfrentar quando Rahman estiver totalmente curado.

Confira os destaques da luta abaixo.