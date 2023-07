Alan Jouban: Robert Whittaker precisa ‘engolir’ Dricus Du Plessis para atrair pessoas interessadas na trilogia de Israel Adesanya

Robert Whittaker é inegavelmente o segundo melhor peso médio atualmente competindo na divisão de 185 libras do UFC, mas com duas derrotas já em seu cartel para o atual campeão Israel Adesanya, resta saber se haverá interesse suficiente para ver essa luta pela terceira vez .

Sua próxima luta contra Dricus Du Plessis foi anunciada como a luta do contendor nº 1, com o vencedor esperado para enfrentar Adesanya em setembro. Na preparação para o UFC 290 no sábado, Adesanya afirmou abertamente que está pressionando pela vitória de Du Plessis porque tem um rancor pessoal contra o lutador sul-africano, mas também não pode ser negado que duas vitórias definitivas sobre Whittaker fazem isso um confronto menos atraente.

É por isso que o veterano analista do UFC Alan Jouban acredita que Whittaker precisa realmente se destacar com seu desempenho contra Du Plessis se ele não apenas quiser ganhar a chance pelo título, mas convencer a todos de que ele tem uma chance melhor de vencer Adesanya desta vez, depois de já ter caído para ele. duas vezes anteriormente.

“Nós vamos ter que fazer algum WWE [stuff] aqui ”, disse Jouban em The Fighter vs. The Writer. “Whittaker precisa engomar seu oponente neste fim de semana. Ele precisa endurecer seu oponente e também precisa de algumas frases de efeito. Eu amo Whittaker. Eu poderia falar tão bem sobre ele o dia todo [but] é essa a luta que as pessoas estão morrendo de vontade de ver? O que mais está lá? Você vai colocar Sean Strickland lá? Quero dizer, é isso que ele está dizendo ‘sangue novo, sangue novo!’ Mas o sangue novo é sangue melhor? Não é. Sean Strickland, por melhor que pareça, não é tão bom quanto Whittaker.

“Whittaker é o próximo melhor cara da fila e com esta vitória, ele provavelmente merece a oportunidade, mas as pessoas a viram. As pessoas têm que estar animadas com uma luta se você vai vender uma luta. A única maneira de deixá-los empolgados é engomar seu oponente, pegar o microfone, talvez ser um pouco rude, talvez ser um pouco abrupto, mas chegar lá e vender essa luta. Isso me daria interesse.

Enquanto Whittaker provou ser um lutador de elite na divisão dos médios, ele raramente fica animado ao falar antes ou depois de suas lutas, então pode parecer estranho para ele lançar de repente um ataque verbal direcionado a Adesanya.

Por mais que essa não seja sua zona de conforto, Jouban argumenta que apenas ganhar uma decisão desequilibrada sobre alguém como Du Plessis provavelmente não é suficiente para deixar alguém tão entusiasmado para ver a terceira luta entre Whittaker e Adesanya.

É por isso que Jouban espera que Whittaker use a plataforma que ele deu no sábado – supondo que ele vença – para defender a trilogia Adesanya.

“Faça-me um crente”, disse Jouban. “Mesmo que ele apenas me diga. Mesmo que ele esteja mentindo, mas se ele apenas disser ‘Eu sei como derrotar Israel. Eu assisti filme, sei o que fiz de errado, corrigi. Eu e meus treinadores planejamos isso há muito tempo. Eu vou derrotar Israel Adesanya.’ Faça-me um crente. Como eu acredito em Whittaker, eu quero ver essa luta!

“Mas se você não me faz acreditar A. pela performance e B. por você dizer aos fãs que essa luta vai ser 100 por cento diferente, então não temos realmente nada para nos animar.”

Quando se trata da luta em si, Jouban realmente gosta das chances de Whittaker não apenas derrotar Du Plessis, mas ganhar o tipo de vitória que chamará a atenção de Adesanya.

Estilisticamente, Jouban acredita que Du Plessis pressiona demais durante suas trocas de trocação, onde ele está constantemente caçando o nocaute e isso o abrirá para contra-ataques de Whittaker, que é sem dúvida onde ele é o mais perigoso.

“É como bater em um saco de pancadas e dizem para bater no saco de pancadas por cinco minutos o mais forte que você puder. É cansativo”, explicou Jouban. “Mas é por isso que você vê os profissionais, eles começam a dançar e sacudir e estalar e mudar a cadência. Ele é 20 por cento, aqui está 20 por cento, acostume-se com 20 por cento e aqui está 100 por cento. Esse é Israel Adesanya. Esse é Robert Whittaker.

“Só vai permitir que essas oportunidades para Robert Whittaker o deixem de queixo caído. Eu não ficaria surpreso se Robert Whittaker conseguisse dormir com ele no início dessa luta porque ele vai dar a ele essas oportunidades com essas blitzes. É apenas uma mudança drástica no nível de habilidade. Robert é altamente, altamente qualificado.”

Se Whittaker conseguir fazer o trabalho, ganhar alguns pontos de estilo e então fazer uma chamada enfática, Jouban acha que isso seria o suficiente para deixar as pessoas animadas para outra luta com Adesanya.

Também já se passaram mais de seis anos desde que Whittaker venceu pela última vez no UFC, então não há melhor momento do que agora para aproveitar o momento se ele quiser a chance pelo título.

“Ele tem que fazer alguma coisa”, disse Jouban sobre Whittaker. “Ele não pode deixar essa luta ir longe com certeza. Ele tem que provar seu valor no sábado à noite e falar depois para atrair o interesse de algumas pessoas.

