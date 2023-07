Alan Pulido perde e dá uma cabeçada brutal em Mosquera, do Cincinnati, contribuindo para a derrota na disputa de pênaltis

Alan Pulido está vivendo uma grande aventura como jogador de futebol profissional com Sporting Kansas City durante seu tempo na MLS. No entanto, hoje não foi um dos seus melhores dias, pois perdeu a cabeça e deixou-se levar pela raiva numa terrível agressão que o obrigou a deixar a sua equipa sem um jogador-chave durante a maior parte do jogo.

Na partida do Sporting contra o FC Cincinnati, Pulido era titular e vencia confortavelmente por 2 a 0 aos 30 minutos. Depois, em uma jogada inconsequente na saída de Cincinnati, Pulido lutou com o zagueiro colombiano Yerson Mosquera e as coisas não terminaram bem.

Pulido perdeu a calma

Ambos os jogadores caíram no relvado num deslize questionável de ambos, entretanto, Mosquera chateou-se e empurrou Pulido com uma das mãos que num movimento reflexo levantou-se e deu-lhe uma forte cabeçada na cara, uma agressão que o árbitro Daniel Quintero Huitrn viu perfeitamente e mostrou-lhe o cartão vermelho sem hesitar.

Uma jogada tola com sérias consequências para Pulido

A violência desnecessária fez com que os jogadores de ambas as equipes fossem acionados e, em alguns casos, empurrassem e empurrassem uns aos outros.

Como se não bastasse, o atacante mexicano loucura acabou prejudicando o resultado para sua equipe: quatro minutos após sua expulsão, o rival marcou e por fim, a partida terminou empatada em três gols. Ainda na disputa de pênaltis, o Cincinnati acabou vencendo por 4 a 2.

Além disso, Pulido não estará disponível para o jogo contra Chivas na próxima segunda-feira dia 31. na Taça das Ligas