Alarme de saúde de Johnny Depp deixa público atordoado em Budapeste

Johnny Depp e sua banda, Vampiros de Hollywoodteve que desligar seu show em Budapeste no último minuto. Segundo relatos, Johnny desmaiou tanto em seu quarto de hotel que eles tiveram que chamar um médico e nem conseguiram subir no palco.

A arena estava lotada de fãs ansiosos, alguns que viajaram centenas de quilômetros para ver o show, mas não era para ser. Um recepcionista revelou: “Tudo pronto, o palco montado, a equipe de bastidores pronta para a festa.

Acontece que Johnny estava superexcitado ou algo assim, e sua condição era tão ruim que eles tiveram que chamar ajuda médica. Os fãs ficaram surpresos com o anúncio repentino e compartilharam suas preocupações nas redes sociais. Alguns se perguntavam se eram problemas técnicos, enquanto outros se preocupavam com o bem-estar dos membros da banda.

Esta não é a primeira vez que a turnê enfrenta desafios, já que Johnny machucou o tornozelo em junho, forçando a banda a reagendar alguns shows nos Estados Unidos. Parece que ele está passando por um momento difícil ultimamente.

O grupo quer continuar a turnê

Mas não tema, o Vampiros de Hollywood estará de volta à pista em breve! Eles ainda devem continuar sua turnê na Europa, com o show final na Alemanha em 23 de julho. Eles estão até compensando as aparições canceladas com um show de três dias nos Estados Unidos, encerrando em 30 de julho.

Apesar dos contratempos, Hollywood Vampires é um supergrupo que está bombando desde 2012, com Johnny exibindo seus talentos musicais no slide, ritmo e guitarra solo, além dos vocais.