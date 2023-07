Alegrem-se os Las Vegas Raiders! Jimmy Garoppolo finalmente passou nos exames médicos

Las Vegas Raiders Jimmy Garappolo está finalmente pronto para se apresentar em campo para o 2023 NFL temporada depois de ser reprovado nos exames físicos em março devido a uma lesão no pé esquerdo que o obrigou a se submeter a uma cirurgia.

No domingo, o jogador de 31 anos voltou a fazer exames médicos e recebeu “sinal verde” para integrar a pré-época da equipa, que começa na próxima terça-feira.

Em um vídeo postado na conta do Raiders no Twitter, o ex-jogador Patriotas da Nova Inglaterra feliz por iniciar esta nova etapa em sua carreira: “Eu me sinto ótimo. Vamos ter um ótimo ano com a Raider Nation, vamos em frente!“.

Um novo dia para Jimmy G

Na semana 13 do NFL 2022 temporada, Garoppolo fraturou o tornozelo esquerdo com o São Francisco 49ers contra o Miami Dolphins e está fora de ação desde então.

Apesar desta lesão grave, o “Prata e Preto” decidiu contratá-lo pelas próximas duas temporadas em troca de 33,7 milhões de dólares, negócio que foi abalado pelo primeiro teste que não foi aprovado na época.

Las Vegas acrescentou uma cláusula no contrato que lhes permitia cortar o QB no caso de seus problemas físicos piorarem no curto e médio prazo.

Estatísticas NFL de Garoppolo

Em 9 anos no campeonato, James Richard Garoppolo totaliza 1.167 passes concluídos, 14.289 jardas por passe, 87 passes para touchdown e 42 interceptações em 74 jogos jogado até agora.

Ele ganhou Super Bowl XLIX e LI como Tom Brady’s substituto do New England Patriots, enquanto liderava o San Francisco 49ers no Super Bowl LIV, onde perdeu 31-20 para Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes.

A equipe liderada por Josh McDaniels abrirá o 2023 NFL temporada no domingo, 10 de setembro, visitando o Denver Broncos no Empower Field em Mile High na semana 1 da temporada regular.