ALERTA DE FRENTE FRIA NO BRASIL nesta semana deixa brasileiros assustados

A previsão do tempo destaca que a terça-feira (18) será marcada por mudanças no clima em diversas regiões do Brasil. Enquanto o Sul e o Centro-Oeste desfrutarão de um clima seco, a chegada de uma frente fria trará chuva e frio para partes do Sudeste, de acordo com informações do Portal g1.

Frente fria traz chuva e frio do Sul ao Sudeste nesta terça-feira (18)

No Rio Grande do Sul, uma área de alta pressão resultará em um clima seco e gelado. Isso porque a pressão atmosférica elevada fará com que o ar frio permaneça na região, proporcionando temperaturas baixas.

No entanto, Santa Catarina sentirá os efeitos de uma frente fria, que trará chuvas intensas, especialmente no litoral, e levará nuvens carregadas para o Paraná.

Frente fria e chuvas

De modo geral, essa frente fria está se movendo em direção à fronteira paranaense e chegará em São Paulo em breve. Consequentemente, espera-se o início de chuvas fracas no litoral paulista, que aumentarão ao longo do dia. No entanto, não há previsão de tempestades na capital e na região metropolitana.

Enquanto isso, o Centro-Oeste não será afetado por essa frente fria que se origina no Sul e deve se dissipar no Sudeste. Contudo, o clima permanecerá estável na região, com destaque para o alerta de baixa umidade do ar.

Desse modo, a umidade relativa do ar ficará entre 30% e 20% na maior parte da região, atingindo até mesmo o Noroeste de São Paulo e o sertão nordestino. Já no Nordeste, as capitais terão as temperaturas mais altas do dia, atingindo 35°C em Teresina e Palmas.

Além disso, o litoral nordestino poderá registrar chuvas esporádicas, mas sem grandes preocupações. A mesma situação ocorrerá na região Norte, com possibilidade de pancadas de chuva no Amazonas, Rondônia e Amapá.

Mudanças climáticas

Diversos fatores exercem influência nas mudanças climáticas que observamos em nosso planeta. Visto que esses elementos desempenham papéis complexos e interconectados, contribuindo para as variações nas condições climáticas em diferentes regiões do mundo.



Atividades humanas

As ações realizadas pelos seres humanos têm um impacto significativo nas mudanças climáticas. Isso porque a queima de combustíveis fósseis, como carvão, petróleo e gás natural, libera grandes quantidades de dióxido de carbono (CO2) na atmosfera.

O CO2 é um dos principais gases de efeito estufa responsáveis pelo aumento da temperatura média global. Além disso, desmatamento, agricultura intensiva e atividades industriais também contribuem para as mudanças climáticas.

Gases de efeito estufa

De forma sucinta, os gases de efeito estufa são substâncias presentes na atmosfera que absorvem e retêm o calor do sol, criando um efeito semelhante ao de um cobertor térmico ao redor da Terra.

Além do dióxido de carbono, mencionado anteriormente, outros gases como metano, óxido nitroso e hidrofluorcarbonetos (HFCs) também são relevantes. Esses gases são liberados por atividades humanas, como agricultura, pecuária, queima de biomassa e processos industriais.

Variações naturais

O clima da Terra passa por variações naturais ao longo do tempo. Ciclos naturais, como os ciclos solares e oscilações oceânicas, podem afetar o clima em escala global e regional.

Por exemplo, o El Niño e a La Niña são fenômenos que ocorrem no Oceano Pacífico e têm influência no clima de várias partes do mundo. Essas variações naturais podem causar mudanças nas temperaturas, padrões de chuva e outros aspectos climáticos.

Geografia e topografia

Além disso, a geografia e a topografia de uma determinada região podem desempenhar um papel crucial no clima local. Montanhas, planícies, corpos d’água e a proximidade com o oceano podem afetar a circulação atmosférica, a formação de nuvens, a quantidade de precipitação e as temperaturas regionais.

A exemplo, as áreas costeiras tendem a ter um clima mais moderado devido à influência do oceano, enquanto as áreas montanhosas podem experimentar climas mais frios e ventosos.