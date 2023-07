ALERTA DE GOLPE do DESENROLA no Whatsapp começa a todo vapor e brasileiros precisam ficar atentos

A popularidade e a facilidade de acesso das redes sociais e aplicativos de mensagens, como WhatsApp, Instagram e Facebook, tornaram-se um campo fértil para golpistas. Recentemente, um novo golpe relacionado ao programa de renegociação de dívidas do governo federal, conhecido como “Desenrola”, vem circulando nessas plataformas.

O que é o golpe do “Desenrola”?

Os golpistas estão se aproveitando da falta de informação dos usuários para aplicar o golpe. Eles simulam condições vantajosas de descontos para as dívidas ou oferecem mais informações em troca de cadastro, solicitando dados pessoais, pagamentos online ou divulgando telefones e links falsos para contato.

Essas “iscas” são utilizadas para que os criminosos obtenham dados pessoais das vítimas, como nome, endereço, CPF, conta bancária, entre outros. Com essas informações, eles conseguem acessar as contas das vítimas, fazer compras com o cartão de crédito ou ter acesso aos seus perfis em redes sociais para pedir dinheiro a amigos e familiares.

Como o golpe funciona?

Um exemplo de golpe em circulação é um anúncio que promove a venda de uma apostila chamada “Guia do Nome Limpo”, que supostamente traz informações sobre o programa “Desenrola”. O anúncio pede que o usuário forneça seus dados e pague uma taxa pelo guia.

Outros anúncios prometem consulta ao CPF ou condições especiais para quitar dívidas e limpar o nome, encaminhando as vítimas para links de chats falsos de atendimento que solicitam dados pessoais.

Os golpistas também utilizam plataformas populares, como o YouTube, para promover seus golpes. Eles pagam por anúncios para aparecerem no topo dos resultados de busca, aumentando a visibilidade e a chance de atrair mais vítimas.

O que diz o governo sobre o golpe do “Desenrola”?

O Ministério da Fazenda alerta que todas as negociações do programa “Desenrola” são realizadas diretamente com o banco onde o cliente tem conta e, futuramente, por meio da plataforma oficial do programa. Portanto, qualquer forma de contato ou acesso diferente destes deve ser checada e evitada.

O que dizem as empresas sobre o golpe?

A Federação Brasileira dos Bancos (Febraban) também alerta para os possíveis golpes relacionados ao programa “Desenrola”. A Febraban orienta que os cidadãos interessados em renegociar as dívidas procurem informações apenas nos canais oficiais dos bancos participantes do programa.



Como se proteger do golpe do “Desenrola”?

Para se proteger do golpe, é importante seguir algumas orientações:

Sempre verifique a fonte da informação. Desconfie de mensagens e anúncios que prometem vantagens muito atraentes.

Não clique em links duvidosos ou forneça seus dados pessoais sem antes verificar a autenticidade da fonte.

Em caso de dúvida, entre em contato com o seu banco ou consulte a plataforma oficial do programa “Desenrola”.

Não aceite intermediários. O programa “Desenrola” deve ser acessado diretamente pela pessoa interessada, sem a necessidade de intermediários.

Quem pode participar do programa “Desenrola”?

O programa “Desenrola” tem duas fases:

A primeira fase é voltada para pessoas com renda mensal de até R$ 20 mil e com dívidas em bancos e instituições financeiras. A renegociação deve ser feita diretamente com o banco. A segunda fase, que começará em setembro, é voltada para pessoas com renda mensal de até dois salários mínimos ou que estejam inscritas no CadÚnico. A renegociação será feita por meio de uma plataforma exclusiva do programa.

É fundamental estar atento e informado para não cair no golpe do “Desenrola” no WhatsApp. Lembre-se sempre de checar as informações recebidas e de buscar informações apenas em fontes oficiais.