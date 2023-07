ALERTA DE GOLPES no DESENROLA acaba de sair e você precisa ficar muito atento

O Governo Federal, por meio do Ministério da Fazenda (MF), está empenhado em alertar os cidadãos sobre os perigos de golpes ao renegociar dívidas com os bancos utilizando os benefícios garantidos pelo programa Desenrola Brasil. Lançado recentemente, esse programa tem como objetivo auxiliar os brasileiros na quitação de suas dívidas, mas criminosos estão se aproveitando dessa iniciativa para aplicar golpes.

Fique atento aos golpes

Os golpistas estão utilizando o nome do Desenrola Brasil de maneira fraudulenta, seja através de e-mails, mensagens ou até mesmo com a criação de sites falsos. É importante ressaltar que, na atual fase do programa, a orientação oficial é entrar em contato diretamente com o banco onde a dívida está registrada, utilizando exclusivamente os canais oficiais das instituições financeiras ou buscando atendimento diretamente nas agências.

É fundamental que o cidadão não compartilhe informações pessoais ou financeiras com terceiros. Caso receba alguma mensagem suspeita propondo a renegociação pelo Desenrola Brasil, é imprescindível entrar em contato diretamente com seu banco antes de tomar qualquer atitude. Além disso, evite acessar links suspeitos.

Canais oficiais de atendimento

Para garantir a segurança nas negociações, o Ministério da Fazenda destaca que somente os bancos e demais credores são responsáveis por oferecer as melhores condições para a quitação das dívidas. A renegociação deve ser feita diretamente com o banco envolvido, utilizando os canais oficiais disponibilizados por eles.

Caso você receba algum contato suspeito ou tenha sido vítima de uma tentativa de golpe, é fundamental registrar um boletim de ocorrência junto às autoridades policiais. Além disso, entre em contato com os Procons, o Banco Central e a central telefônica do banco com o qual você possui a dívida. Essas medidas são essenciais para combater e prevenir fraudes.

A Segunda Etapa do Programa

A segunda etapa do programa Desenrola Brasil terá início em setembro e a negociação das dívidas será realizada exclusivamente pelo site gov.br, sem intermediários. Para acessar o site, serão exigidos os níveis de contas prata ou ouro no gov.br. É importante que os cidadãos providenciem o cadastro no gov.br com antecedência, seguindo as orientações disponíveis em gov.br/conta.

Medidas de Prevenção e Recuperação Financeira

O programa Desenrola Brasil foi instituído por meio da Medida Provisória nº 1.176/2023, de 5 de junho. Desde então, já está em operação, ajudando a reduzir o nível de inadimplência no Brasil e a proporcionar um alívio financeiro para as famílias.

Ao se deparar com a necessidade de renegociar suas dívidas, lembre-se de seguir as orientações oficiais do programa. Não caia em golpes e mantenha-se atento aos seus direitos como consumidor. A renegociação deve ser feita diretamente com o banco responsável pela dívida, utilizando os canais oficiais de atendimento.



Você também pode gostar:

O Desenrola Brasil é uma iniciativa importante para auxiliar os brasileiros a recuperar sua estabilidade financeira. No entanto, é necessário agir com cautela e tomar as devidas