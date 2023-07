Hoje nós passaremos algumas informações sobre o fato de que o Inmet alerta para chuvas intensas nessas cidades brasileiras.

Conforme todos sabem, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), é um dos órgãos responsáveis pela previsão do tempo no Brasil. Assim sendo, é importante que todos tenham acesso às informações e alertas emitidos por este instituto, para prevenir os estragos que as condições climáticas intensas causam.

Pensando nisso, reunimos algumas das principais informações sobre esse novo alerta do Inmet para chuvas intensas para te passar. Além disso, ainda vamos falar do aviso sobre riscos de acumulado de chuva em algumas cidades do Nordeste.

Alerta do Inmet para chuvas intensas nessas cidades brasileiras

Conforme já dito acima, o Inmet emitiu um novo alerta para chuvas intensas em diversas cidades brasileiras.

De acordo com o instituto, o aviso classifica-se como de Perigo Potencial e tem início previsto para o dia 03/07/2023, às 09h45.

Ademais, o alerta abrange municípios de diferentes regiões do país, com riscos potenciais de queda de galhos de árvores, deslizamentos e descargas elétricas.

Riscos potenciais das chuvas intensas

De acordo com o alerta do Inmet, as chuvas intensas trazem diversos riscos para as cidades afetadas. Isso porque, o volume estimado é de 20 a 30 mm/h, e pode chegar a até 50 mm/dia. Além disso, esperam-se intensos de 40 a 60 km/h.

Entretanto, mesmo com essas condições climáticas, há um baixo risco de cortes de energia elétrica e alagamentos.

Portanto, é fundamental que a população esteja preparada e tome as devidas precauções.

Instruções do Inmet para a população

Com o objetivo de minimizar os riscos, o Inmet orienta que a população siga algumas instruções essenciais. Em caso de rajadas de vento, o órgão recomenda que as pessoas não se abriguem debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas.

Além disso, é importante evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Aliás, outra orientação é a de não utilizar aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante as chuvas intensas.

Ademais, para obter mais informações e esclarecer dúvidas sobre a situação climática, o Inmet ainda aconselha que os moradores entrem em contato com a Defesa Civil, por meio do telefone 199 e com o Corpo de Bombeiros, utilizando o número 193.

Dessa forma, esses órgãos estão preparados para auxiliar a população. Bem como, fornecer orientações quanto às medidas de segurança a serem tomadas durante as chuvas intensas.

Inmet alerta para chuvas intensas: veja os municípios e áreas afetadas

Ademais, segundo o alerta do Inmet, as áreas afetadas correspondem as seguintes regiões:

Marajó;

Baixo Amazonas;

Norte de Roraima;

Centro Amazonense;

Norte do Amapá;

Sudoeste Amazonense;

Norte Amazonense;

Sul de Roraima e;

Sul do Amapá.

Além disso, o Inmet destaca os seguintes municípios como mais afetados pelas chuvas intensas:

Afuá – PA;

Alenquer – PA;

Almeirim – PA;

Alto Alegre – RR;

Alvarães – AM;

Amajari – RR;

Amapá – AP;

Amaturá – AM;

Anajás – PA e;

Anamã – AM.

Inmet alerta para acumulado de chuva em cidades da região Nordeste

Além desse alerta para chuvas intensas nos municípios do Norte do Brasil, o Inmet também publicou um aviso de acumulado de chuva para algumas cidades do Nordeste brasileiro.

De acordo com o órgão, o grau de severidade classifica-se como Perigo Potencial. Além disso, o instituto ainda alerta para chances de alagamentos e pequenos deslizamentos, principalmente em áreas de risco das localidades afetadas.

Quais são as cidades atingidas pelo alerta do Inmet para acumulado de chuva?

Segundo o Inmet, as cidades que estão sob alerta de acumulado de chuva são:

Abreu e Lima – PE;

Água Preta – PE;

Alhandra – PB;

Aliança – PE;

Amaraji – PE;

Araçoiaba – PE;

Baía da Traição – PB;

Baía Formosa – RN;

Barra de Guabiraba – PE e;

Barra de Santo Antônio – AL.

Ademais, esses municípios estão localizados em regiões como:

Metropolitana de Recife;

Mata Pernambucana;

Mata Paraibana;

Leste Potiguar;

Agreste Pernambucano e;

Leste Alagoano.

Inmet alerta para acumulado de chuva: veja os riscos e recomendações do órgão

Diante dessas condições climáticas adversas, é importante que a população tome algumas medidas de precaução.

Para isso, o Inmet orienta que as pessoas evitem enfrentar o mau tempo, buscando abrigo em locais seguros.

Além disso, é necessário ficar atento a possíveis alterações nas encostas, que podem sofrer deslizamentos.

Por fim, agora que você já sabe tudo o que precisa sobre o fato de que o Inmet alerta para chuvas intensas e acumulado de chuva nessas regiões