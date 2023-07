ALERTA GERAL de GOLPES no Desenrola Brasil é emitido e você precisa ficar ATENTO

Há pouco mais de uma semana, o Governo Federal lançou o programa Desenrola. Trata-se de um projeto de negociação de dívidas que prevê uma ajuda para que as pessoas saiam da inadimplência. A expectativa do Ministério da Fazenda é ajudar mais de 70 milhões de pessoas. Mas o cidadão endividado precisa atentar para não cair em golpes.

Desde o lançamento do programa no último dia 17, começou a crescer uma série de relatos de cidadãos que foram vítimas de golpes na internet. Os criminosos estão se aproveitando do momento de desinformação para aplicar fraudes. As vítimas são justamente as pessoas que já estão endividadas.

São sites, links e aplicativos falsos que se passam por programas oficiais do Desenrola. Na maioria das vezes, as vítimas clicam nestes links e acabam sendo direcionadas para uma nova página. Nas novas páginas, os aproveitadores acabam roubando boa parte dos dados dos cidadãos.

Em outros casos, a quadrilha envia para a vítima um boleto, ou mesmo uma chave de Pix para que o cidadão realize um depósito na conta dos criminosos. O falso link afirma que a vítima precisa fazer o pagamento para iniciar o processo de negociação da sua dívida no suposto programa Desenrola. No desespero, muitos brasileiros acabam caindo na armadilha.

Como o golpe chega até mim?

De acordo com relatos nas redes sociais, os links, vídeos e apps falsos chegam até a vítima por meio das redes sociais, ou mesmo por aplicativos de mensagens. Em muitos casos, tais postagens afirmam que o cidadão precisa clicar com urgência no link, caso contrário eles poderiam perder o direito de negociar as suas dívidas.

Como se proteger

O Governo Federal afirma que nesta primeira fase, o Desenrola está atendendo apenas as pessoas que possuem renda per capita de até R$ 20 mil. Além disso, também é uma exigência clara a ideia de que a dívida precisa ter sido contraída até o dia 31 de dezembro de 2022 exclusivamente em bancos.

Desta forma, a melhor maneira de se livrar de golpes do Desenrola neste primeiro momento, é iniciar um processo de negociação diretamente com um banco. Não é a instituição financeira que precisa ir atrás do endividado. É o endividado que precisa procurar a instituição, e precisa fazer este movimento ou de maneira presencial, ou através dos canais oficiais da instituição.

Os canais oficiais do Desenrola

Boa parte dos principais bancos do Brasil já aderiram ao Desenrola do Governo Federal. O cidadão que está em situação de inadimplência precisa procurar a instituição em que a dívida está registrada. Veja abaixo a lista de contatos oficiais de cada uma delas:

Caixa Econômica Federal



Onde posso renegociar? Na página temática do programa no site da Caixa; no WhatsApp, pelo número 0800 104 0104; na Central de Relacionamento nos números 4004 0104 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 104 0104 (demais regiões).

Banco do Brasil

Onde posso renegociar? Nas agências; no aplicativo do BB; Internet Banking (nos endereços bb.com.br/renegocie, para pessoas físicas, ou bb.com.br/renegociepj, para pessoas jurídicas); Central de Relacionamento pelos números 4004-0001 (capitais) e 0800-729-0001 (demais regiões); ou no WhatsApp, enviando #renegocie para o número 61 4004-0001.

Itaú

Onde posso renegociar? No Whatsapp (11) 4004-1144 e pelo site.

Santander

Onde posso renegociar? Centrais de Atendimento telefônico (4004-3535 nas capitais e regiões metropolitanas e 0800-702-3535 nas demais localidades), ou no site. No caso de dívidas de financiamentos, o canal é a página. As condições dependem do perfil do cliente.

Bradesco

Onde posso renegociar? Nas agências, caixas eletrônicos, aplicativo, site ou pelo WhatsApp, no número (11) 4858-5151.

Banco Inter

Onde posso renegociar? As renegociações serão feitas pelo portal oficial, pelo aplicativo ou pela Central de Atendimento, 3003-4070.

A nova fase do Desenrola

O Desenrola começou a permitir negociações há pouco mais de uma semana. Em setembro, o programa inicia uma nova fase. A partir daí, o projeto vai começar a atender também os cidadãos que recebem até dois salários mínimos, bem como os usuários do Cadúnico.