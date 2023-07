ALERTA GERAL de TEMPESTADES previstas para HOJE(24)

Umidade elevada e mudanças na direção dos ventos trazem de volta as tempestades sobre o extremo sul do Rio Grande do Sul neste início de semana, devido à chegada de uma frente fria. A umidade proveniente do oceano segue favorecendo ocorrências de chuva sobre o litoral do Nordeste, enquanto o ar quente e úmido origina pancadas esparsas sobre o Norte do país. A região central do Brasil continua com ar quente e seco, com baixa umidade relativa.

Previsão do Tempo para 24/07/2023 – Segunda-feira

A continuidade da umidade marítima favorece a formação de nuvens de chuva sobre o litoral do Nordeste, com destaque para os litorais de Pernambuco e Alagoas. A precipitação, nas capitais, pode iniciar desde o período matutino, alternando períodos de clareamento. Salvador inicia a segunda com céu mais fechado, mas a probabilidade de tempestades diminui e a previsão é de chuva moderada. Ainda é importante ressaltar a secura no sertão nordestino, com a umidade do ar em estado de atenção, desde o sul do Maranhão ao oeste da Bahia. No Ceará, ventos que oscilam entre 40 a 60 km/h durante o dia e pouca chuva em Fortaleza.

Na Região Norte do Brasil, o ar quente e úmido ainda provoca pancadas de chuva sobre o norte do Amazonas, oeste e litoral do Pará, mas sem risco de grandes volumes acumulados. Apenas Boa Vista em Roraima segue em estado de alerta para precipitação moderada a forte, principalmente à tarde. Já Porto Velho, em Rondônia, Palmas, no Tocantins e Rio Branco, no Acre, mantêm tempo firme e muito sol.

A região central do país persiste sem alterações no padrão de tempo. O amanhecer com temperaturas agradáveis em Mato Grosso do Sul, sul de Minas e no interior de São Paulo; entretanto, o tempo estável e seco, com destaque para a baixa umidade, permanece. Cuiabá mantém a umidade relativa do ar em alerta, com índices inferiores a 20%. Dia de sol e calor na cidade do Rio De Janeiro e em Campo Grande. Pode haver chuvisco em Vitória, mas o sol predomina na maior parte do tempo.

As capitais, Florianópolis e Curitiba se mantêm sem precipitação neste início de semana, com o sol aparecendo forte nesta segunda-feira. Já Porto Alegre, inicia o dia com céu mais carregado e grande variação de nuvens, retorna a chover à tarde com a aproximação da frente fria. Destaque para o centro-sul e oeste do Rio Grande do Sul, o risco de tempestades aumenta nas cidades mais ao sul do estado, devido à mudança no padrão dos ventos e à aproximação do sistema. No decorrer do dia, as temperaturas diminuem.

Alertas Meteorológicos para 24/07/2023

Alerta para tempestades entre a tarde e a noite no extremo sul do Rio Grande do Sul.

Atenção para precipitação moderada a intensa com raios e ventos de 40 a 60 km/h na Fronteira Oeste gaúcha, litoral do RS e na capital Porto Alegre

Rajadas de vento de 40 a 50 km/h no litoral norte do Rio de Janeiro

Umidade relativa do ar abaixo de 30% no centro-norte de SP, estados de GO, MS, no DF e Triângulo de Minas

Umidade relativa do ar em alerta, abaixo de 20% no noroeste de MS e sul de MT, inclusive em Cuiabá e no TO

Rajadas de vento de 40 a 50 km/h no TO, centro-norte da BA, sul do MA e do PI

Chuva moderada em Salvador e pancadas de precipitação intensa em Maceió e Recife

Rajadas de vento de 40 a 60 km/h no sudeste do PI, estado do CE, interior do RN e na PB

Atenção para precipitação moderada a forte no norte do AM, em RR e oeste do PA.