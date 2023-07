ALERTA GERAL para o Desenrola é emitido com emergência máxima

Desde que o Governo Federal lançou o programa Desenrola para negociação de dívidas dos brasileiros, um problema está chamando atenção: a quantidade de golpes. Neste sentido, a Federação Brasileira dos Bancos (Febraban) decidiu emitir um alerta para que as pessoas fiquem atentas aos atos dos criminosos.

De acordo com a Febraban, o cidadão que deseja negociar as suas dívidas dentro do sistema do Desenrola do Governo Federal, precisa buscar a negociação diretamente com o banco correspondente. Neste sentido, é importante evitar ajuda de intermediários neste procedimento.

“Os cidadãos interessados em renegociar as dívidas dentro do Programa Desenrola Brasil só busquem informações dentro dos canais oficiais dos bancos que aderiram ao programa, como agências, no internet banking ou em seus aplicativos bancários. Se for negociar no internet banking, sempre digite você mesmo o endereço da instituição financeira”, destacou a Federação em nota.

A Febraban alerta que esta é a principal dica que os brasileiros podem seguir para evitar cair nos golpes que estão na praça. Na grande maioria dos casos, quadrilhas enviam informações falsas para que os cidadãos cliquem em links. Neste processo, eles conseguem roubar dados e até mesmo dinheiro das vítimas.

Ainda de acordo com a Federação, o cidadão que presencia uma tentativa de fraude, ou que foi realmente vítima de golpe, não pode ficar calado. É importante que ele reporte o ocorrido para o banco em que ele realmente tenha a dívida registrada.

Vítimas vulneráveis

O problema é ainda mais grave porque estamos falando de pessoas que já estão em situação de inadimplência, ou seja, são cidadãos que buscam ajuda para tentar conseguir uma folga em seus orçamentos, e acabam sendo vítimas de criminosos, gerando ainda mais problemas para a sua vida financeira.

As quadrilhas sabem que estes cidadãos estão em situação de vulnerabilidade financeira, e acreditam que eles são um alvo fácil justamente por este motivo. Na ânsia para conseguir limpar o nome, alguns cidadãos acabam acreditando mais facilmente em soluções mais milagrosas, que normalmente são oferecidas por estes golpes.

O Desenrola



Você também pode gostar:

O Desenrola é um programa lançado pelo Governo Federal, que tem como objetivo ajudar as pessoas em situação de inadimplência. Nem todos os bancos são obrigados a entrar no Desenrola. Os que aderirem poderão aceitar negociações com ofertas especiais para os cidadãos brasileiros. Em alguns casos, há descontos de mais de 90% para os pagamentos à vista.

Em tese, o programa atende duas faixas:

Faixa 1: pessoas com renda per capita de até dois salários mínimos, que tenham dívidas de até R$ 5 mil, contraídas até o dia 31 de dezembro de 2022;

Faixa 2: pessoas com renda per capita de até R$ 20 mil, que tenham dívidas contraídas exclusivamente com bancos, até o dia 31 de dezembro de 2022.

Neste primeiro momento, o Desenrola está atendendo apenas as pessoas da chamada Faixa 2. A Faixa 1 só vai começar a ser atendida apenas a partir do próximo mês de setembro. Ao menos é o que dizem as projeções do Ministério da Fazenda.

De antemão, no entanto, todas as pessoas que estavam em situação de inadimplência por causa de dívidas de até R$ 100, saíram da lista e tiveram o nome limpo. A dívida não foi perdoada, mas o cidadão voltou a ter seu nome limpo para uso de crédito.

“Vai se aproximando o fim do ano, muito importante que pessoas estejam libertas de suas pequenas dívidas para fazer outra dívida, sempre de forma muito responsável. Ninguém pode gastar o que não tem”, afirmou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em entrevista recente.

“Até agora, o sucesso do Desenrola é muito maior do que a expectativa. O sucesso, a procura e a competência de funcionamento. As coisas funcionaram bem, os bancos trabalharam bem, as pessoas que têm dívidas trabalharam bem e o governo articulou corretamente”, completou o presidente.