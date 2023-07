ALERTA GERAL para quem não quer mais pagar ALUGUEL

Realizar o sonho da casa própria é uma aspiração comum entre muitos brasileiros. Parece que em breve essa conquista ficará mais acessível. Recentemente, representantes do Governo Federal divulgaram um comunicado de extrema importância para todos aqueles que desejam sair do aluguel. Portanto, se você se enquadra nesse grupo, é essencial ficar atento a essa divulgação, pois ela traz informações de grande relevância.

Atualmente, adquirir uma residência própria é o anseio de muitos brasileiros, afinal, ninguém deseja pagar aluguel mensalmente, não é mesmo? No entanto, frequentemente, a compra de um imóvel demanda despesas consideráveis. Diante desse contexto, é fundamental conhecer todos os detalhes do comunicado abrangente para aqueles que almejam sair do aluguel e compreender como esse anúncio pode impactar sua vida.

Como está a situação de quem paga aluguel no Brasil

É importante, antes de mais nada, ter uma visão geral da situação dos brasileiros que vivem de aluguel. Afinal, quantos cidadãos não possuem residências próprias em 2023? Segundo pesquisas no setor, sete em cada dez brasileiros residem em imóveis de sua propriedade. Dentre esses, 62% vivem em imóveis quitados, enquanto 8% têm imóveis financiados.

O estudo, baseado em dados de 2021 e que entrevistou 3,1 mil pessoas, revela ainda que 27% dos brasileiros vivem de aluguel. Assim, apenas 3% da população nacional reside em imóveis cedidos por terceiros.

Comunicado abrangente para aqueles que almejam a casa própria

O anúncio geral destinado àqueles que desejam se desvincular do aluguel é muito importante. A partir de 7 de julho entrarão em vigor as novas diretrizes do Programa Minha Casa Minha Vida. Isso tornará mais acessível a realização do sonho da casa própria para os brasileiros por meio do programa de financiamento imobiliário do Governo Federal.

Uma das mudanças mais significativas nas políticas desse programa social envolve o valor máximo dos imóveis que podem ser financiados por meio dessa iniciativa governamental. Anteriormente, o limite para famílias na Faixa 3 era de R$ 264 mil.

Agora, com a implementação das novas diretrizes, essas famílias poderão financiar imóveis de até R$ 350 mil, permitindo, assim, o acesso a moradias de maior qualidade. No caso das famílias da Faixa 1, elas poderão financiar propriedades com valores entre R$ 190 mil e R$ 264 mil. Quanto às famílias da Faixa 2, as regras permanecem inalteradas, mantendo os mesmos níveis de financiamento.

“Prefeitos, empresários e as COHABS já podem iniciar o cadastro de seus projetos para que possamos dar início às novas contratações. O programa realmente está de volta. Ficamos quatro anos sem contratações nas faixas mais baixas”, declarou Jader Filho, o ministro das Cidades, a respeito da nova versão do Minha Casa Minha Vida.



Governo oferece novas subvenções para aqueles que desejam sair do aluguel

Além do aumento nos limites de financiamento, o Programa Minha Casa Minha Vida apresenta diversas novidades em 2023. Uma das atualizações mais relevantes, confirmada pelo Governo Federal, consiste em uma considerável ampliação das subvenções que podem ser utilizadas para complementar a compra dos imóveis.

Na prática, as subvenções do Minha Casa Minha Vida funcionam como uma espécie de “desconto” para aqueles que buscam se livrar do aluguel. E isso se dá especialmente por meio do financiamento imobiliário do programa do Governo Federal.

Nas versões anteriores do programa, o valor máximo da subvenção era de R$ 47,5 mil. Agora, esse montante foi elevado para R$ 55 mil. Essa novidade, é claro, foi recebida com entusiasmo por brasileiros que desejam realizar o sonho da casa própria de forma mais prática e acessível.

Devemos ter em mente que, embora o valor máximo da subvenção para 2023 seja de R$ 55 mil, nem todas as famílias têm garantia de acesso ao montante completo. Os incentivos oferecidos a cada grupo familiar variam conforme diversos critérios, como a renda dos participantes, a localização dos imóveis e o preço final das propriedades.