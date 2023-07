Alerta geral! PicPay vai cobrar tarifa DESTES usuários; Confira se você é um deles

O PicPay conquistou muitos clientes no Brasil ao longo dos anos, devido a facilidade de transferência de dinheiro entre amigos, assim como a possibilidade de compras com cashback (dinheiro de volta). No entanto, a carteira digital fez um anúncio que deixou muitos clientes surpresos, e que pode gerar a exclusão de contas. Sendo assim, a partir de agora será cobrada uma tarifa de inatividade para as contas do aplicativo que estão fora de uso.

O anúncio da mudança está registrado na página de Tarifas e Taxas do PicPay, que passou a mostrar uma “Tarifa de Inatividade” que antes não existia. O preço dessa tarifa está em R$ 10 por mês, por até 12 meses. Segundo os termos da carteira digital, essa tarifa será cobrada de clientes que não movimentaram dinheiro em suas contas nos últimos 360 dias, começando as cobranças a partir de a partir de 29 de julho de 2023.

“A cobrança será feita mensalmente a partir de 29/07/2023. Será considerada como inativa qualquer conta que não tenha movimentação financeira ou acesso do cliente ao App pelo período de 360 dias. A cobrança será feita pelo período máximo de 12 meses. Havendo movimentação na sua conta, interromperemos a cobrança desta tarifa”, informou o PicPay.

Sendo assim, observa-se que se o cliente movimentar dinheiro na conta do PicPay a cada 359 dias, ou apenas acessar o aplicativo nesse período, ele fica livre da cobrança desta tarifa. É importante destacar que é o próprio dinheiro da carteira digital que é utilizado para o pagamento da tarifa. Sendo assim, caso a conta não tenha dinheiro suficiente, nada será cobrado.

Projeto de Lei é contra Tarifa de Inatividade

Segundo o Projeto de Lei 772/23, de autoria do deputado federal Gerlen Diniz, os bancos devem notificar os clientes com 60 dias de antecedência após a inatividade de contas, questionando sobre o uso e o interesse de manter o cadastro ativo. Além disso, o PL propõe que, caso não haja uma resposta em até 30 dias, o banco deve excluir a conta para evitar cobranças.

Em resposta ao Projeto de Lei, o PicPay respondeu que esta é uma prática comum no mercado financeiro, e que serve apenas para reduzir os custos com contas fora de uso.

“O PicPay esclarece que a cobrança de tarifa por inatividade é uma prática de mercado aplicada nas situações em que o cliente não utilizou ou abriu o aplicativo nos últimos 360 dias. A medida está contemplada nos termos de uso do PicPay e trata-se de um mecanismo utilizado pelas instituições para reduzir custos com contas sem movimentação. A companhia também reforça que a cobrança está condicionada ao saldo em conta do usuário e, portanto, não vai se configurar em dívida para o cliente”, afirma a carteira digital.

Cashback PicPay

O Picpay dispõe o cashback com o objetivo de promover benefícios e trazer facilidade e segurança aos seus clientes. A instituição notifica os usuários sobre as campanhas em aberto e ao participar de alguma promoção o saldo será debitado em sua carteira e pode ser consultado a qualquer momento na aba “Histórico de Cashback”.

Para conseguir o dinheiro de volta no PicPay é importante que o usuário siga todas as regras necessárias. É necessário se atentar também que o valor não pode ser utilizado para transferências e saques, mas é disponível para todas outras funções do aplicativo, como recargas, compras, pagamentos, créditos para jogos e outros.