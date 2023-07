ALERTA! Mosquitos têm sua vítimas preferidas e o motivo vai te surpreender

Os mosquitos são criaturas irritantes que nos incomodam com suas picadas e zumbidos incessantes. Muitas pessoas se perguntam por que eles parecem ter preferência por certos indivíduos. Bem, a ciência finalmente está começando a fornecer respostas para essa questão intrigante.

Estudos recentes revelaram que mosquitos têm, sim, suas vítimas preferidas e que vários fatores influenciam sua escolha. Neste artigo, exploraremos os motivos pelos quais os mosquitos têm preferências específicas e como podemos nos proteger de suas picadas.

O que atrai os mosquitos?

Os mosquitos são atraídos por uma variedade de fatores, incluindo a temperatura corporal, a emissão de dióxido de carbono pela respiração e o tamanho dos seres humanos em relação a esses pequenos insetos. No entanto, estudos recentes mostram que fatores individuais também podem desempenhar um papel importante na atração dos mosquitos.

Uma substância encontrada na pele humana chamada ácidos carboxílicos tem sido apontada como um fator atraente para os mosquitos. Esses ácidos são liberados pelas glândulas sebáceas e se misturam à gordura que mantém a pele hidratada. Cada indivíduo possui uma composição única desses ácidos, o que pode ser explicado por diferenças genéticas ou pela presença de diferentes microrganismos na pele.

De acordo com estudos científicos, os principais ácidos responsáveis por atrair os mosquitos são o pentadecanoico, o heptadecanoico e o nonadecanoico, além do butírico, do isobutírico e do isovalérico. Por outro lado, foi descoberto que o eucaliptol, uma substância encontrada em algumas plantas, atua como um repelente natural para os mosquitos.

Plantas que ajudam a afastar os mosquitos

Por ser uma substância não produzida pelos seres humanos, acredita-se que o eucaliptol seja proveniente da alimentação. Isso levanta a possibilidade de que o consumo de certas plantas, como hortelã, folha de louro e alecrim, possa ajudar a afastar esses irritantes insetos voadores.

Embora essa teoria ainda precise ser comprovada cientificamente, há evidências de que a presença de eucaliptol em nosso organismo pode influenciar a atração dos mosquitos.

Repelentes e sua eficácia contra mosquitos

Enquanto pesquisadores buscam soluções para nos proteger dos mosquitos, o repelente mais eficaz continua sendo o DEET. Esse composto químico é o ingrediente principal da maioria dos repelentes artificiais e possui um cheiro característico. Estudos mostram que produtos à base de citronela, por exemplo, são menos efetivos do que se acreditava anteriormente.

É importante ressaltar que a eficácia dos repelentes pode variar de pessoa para pessoa, devido às diferenças na composição química da pele e na resposta imunológica individual. Portanto, é recomendado experimentar diferentes tipos de repelentes para descobrir qual funciona melhor para você.



Medidas preventivas para evitar picadas de mosquitos

Além do uso de repelentes, existem outras medidas preventivas que podem ajudar a reduzir as chances de ser picado por mosquitos. Aqui estão algumas dicas práticas:

Use roupas de manga longa e calças compridas, especialmente durante períodos de alta atividade de mosquitos. Evite áreas com muitos mosquitos, como pântanos e áreas de água parada. Instale telas de proteção nas janelas e portas para impedir a entrada dos mosquitos em sua casa. Utilize mosquiteiros em camas e berços, especialmente durante a noite. Evite perfumes e loções com fragrâncias fortes, pois podem atrair os mosquitos.

Embora os mosquitos tenham suas vítimas preferidas, existem medidas que podemos adotar para reduzir a atração que exercemos sobre esses insetos irritantes. O conhecimento sobre os fatores que os atraem, como os ácidos carboxílicos presentes na pele, nos permite adotar estratégias para minimizar as picadas.

O uso de repelentes, o consumo de certas plantas e a adoção de medidas preventivas são formas eficazes de proteção contra os mosquitos. Portanto, fique atento(a) aos sinais e adote essas medidas para aproveitar um ambiente livre de picadas e zumbidos indesejados.