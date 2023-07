ALERTA NACIONAL para o novo RG acaba de sair hoje e deixa brasileiros em choque

A Nova Carteira Nacional de Identidade (CIN) já começou a ser emitida por alguns estados brasileiros. De acordo com as informações oficiais, 12 unidades da federação já iniciaram estes procedimentos. Os demais estados precisam correr para iniciar a emissão do novo documento ao menos até o próximo dia 6 de novembro.

Entre as unidades da federação que ainda não iniciaram a emissão estão o Distrito Federal (DF), São Paulo e outros 13. Na nova CIN, a ideia é contar apenas com o número do CPF, e não mais a sequência do RG. Quem tem identidade antiga, não precisa correr para trocar. Mas em caso de necessidade de troca, o plano é receber o documento atualizado com as novas regras.

Segundo informações do Governo Federal, a ideia da nova identidade é unificar as informações do cidadão em um só documento. Na avaliação do Palácio do Planalto, a medida terá o poder de simplificar a vida do cidadão e também de coibir a existência de fraudes com estes tipos de documentação.

Inicialmente, os estados contariam com um tempo mais curto para começar a emitir estas novas carteiras. Mas depois de uma certa pressão, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou um decreto para prorrogar o prazo e estabelecer que os entes federados têm até o próximo dia 6 de novembro para realizar esta mudança.

Os estados

Abaixo, você pode conferir os estados que já emitem a nova carteira de identidade:

Acre;

Alagoas;

Amazonas;

Goiás;

Mato Grosso;

Minas Gerais;

Pernambuco;

Piauí;

Paraná;

Rio de Janeiro;

Rio Grande do Sul;

Santa Catarina.

Agora, você pode conferir a lista completa de unidades da federação que ainda não emitem a nova carteira de identidade, e que precisam começar a emitir até o dia 6 de novembro:

Amapá;

Bahia;

Ceará;

Distrito Federal;

Espírito Santo;

Maranhão;

Mato Grosso do Sul;

Pará;

Paraíba;

Rio Grande do Norte;

Rondônia;

Roraima;

São Paulo;

Sergipe;

Tocantins.

Os elementos da nova carteira de identidade



O novo documento de registro pessoal já é impresso com algumas novas características. Veja abaixo:

Tem um único número de identificação, o CPF;

Conta com um QR code, que permite verificar a autenticidade do documento e saber se foi furtado ou extraviado;

Código internacional usado em passaportes, o chamado MRZ. Assim, pode ser utilizada como documento de viagem;

Pode ser emitida em papel, policarbonato (plástico) ou digitalmente (pelo sistema gov.br);

É válida em todo o território nacional;

Pode ser apresentada no celular caso o cidadão esqueça o documento em papel ou plástico.

E o que vai acontecer com o RG?

De acordo com o Governo Federal, o antigo RG deve começar a sair aos poucos do convívio dos cidadãos brasileiros. Como dito, quem ainda tem a documentação antiga não precisa trocar. Mas na medida em que as trocas são feitas, os novos documentos são repassados, e em um futuro próximo toda a população vai usar apenas a nova carteira.

Dados do Ministério da Gestão indicam que mais de 460 mil unidades da carteira de identidade já foram emitidas até o último mês de abril. Além disso, outras 330 mil foram geradas em formato digital através do aplicativo gov.br.

Como faço para obter a nova carteira?

Caso você resida em uma unidade da federação que já esteja emitindo a nova carteira, basta entrar em contato com a Secretaria de Segurança Pública do estado, para entender como o processo de emissão está sendo feito na sua região.

Como dito, o cidadão também pode emitir a sua nova carteira no formato digital através do app do gov.br. Em todos os casos, para obter a nova identidade é necessário apresentar documentos como certidão de nascimento ou de casamento em formato físico ou digital.