ALERTA! O golpe do empréstimo consignado tem feito MILHARES de vítimas

Novo golpe do empréstimo consignado: Aposentados e pensionistas enfrentam crescente ameaça à segurança financeira.

Recentemente, criminosos têm se aproveitado de maneiras engenhosas para lesar esses cidadãos vulneráveis, comprando ilegalmente pacotes de dados pessoais e documentos sensíveis.

Utilizando o chamado “kit fraude”, essas quadrilhas têm conseguido realizar empréstimos consignados fraudulentos, causando prejuízos significativos aos beneficiários.

Esse kit é composto por uma identidade e uma selfie da pessoa segurando o documento. Esse conjunto de informações é utilizado como uma espécie de assinatura eletrônica em contratos de crédito, como empréstimos, possibilitando a realização de golpes de forma ainda mais convincente.

Essas informações são obtidas pela a internet e também contam com a cumplicidade de funcionários corruptos do INSS para acessar informações confidenciais.

Enfim, o uso desses documentos falsificados pode levar a prejuízos financeiros significativos e causar transtornos consideráveis às vítimas envolvidas. Quer entender mais sobre o golpe do empréstimo consignado e como evitar cair nessas ações fraudulentas? Continue essa leitura.

Dados de 2023 sobre o golpe do empréstimo consignado

Antes de tudo, vamos conferir alguns dados recentes sobre o golpe do empréstimo consignado.

Assim, para se ter uma ideia mais concreta, só em 2023 a equipe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, perseverando em sua dedicação, alcançou um notável feito ao fechar 12 escritórios especializados em nesse tipo de fraude.

Esse golpe em particular tinha como alvo pessoas que já haviam realizado empréstimos, sendo os idosos uma das principais vítimas.



Os agentes da lei que conduziram a investigação observaram que a quadrilha possuía uma tática cuidadosamente planejada, voltada para explorar a vulnerabilidade financeira e emocional das vítimas.

Vale ressaltar ainda que, foram identificadas ligações dessas quadrilhas com outros criminosos que atuavam em outros estados do país. Então, a ação teve repercussão em âmbito nacional.

Observação: Em 2022, os Procons em todo o Brasil registraram um total de 57.874 queixas relacionadas ao golpe do empréstimo consignado, em várias modalidades. Essa quantidade representa mais de seis denúncias por hora.

Como os golpistas costumam atuar atualmente?

O golpe do empréstimo consignado, também é conhecido como fraude de crédito, acontece quando os criminosos se passam por agentes de instituições financeiras para aprovar empréstimos em nome de vítimas desavisadas.

Nesse esquema, o dinheiro é creditado na conta do segurado, mas as parcelas com juros também são cobradas, gerando prejuízos financeiros e emocionais para a pessoa lesada.

Assim, como mencionamos anteriormente, para executar o golpe do empréstimo consignado, os fraudadores devem possuir informações detalhadas da vítima, incluindo dados pessoais e bancários.

Por fim, o golpista se beneficia ao receber as comissões destinadas ao agente de crédito e à instituição financeira envolvida no processo de empréstimo.

Essa é uma estratégia atrativa para os criminosos, pois lhes permite obter lucro de maneira aparentemente legítima, enquanto a vítima é deixada lutando contra débitos que nunca solicitou.

Como evitar cair no golpe do empréstimo consignado?

Para evitar cair no golpe do empréstimo consignado, é crucial adotar algumas medidas preventivas e estar atento a possíveis indícios de fraude. Confira algumas orientações para proteger-se:

Utilize canais oficiais: Ao buscar informações sobre empréstimos consignados, entre em contato diretamente com os bancos ou instituições financeiras por meio de seus canais oficiais, seja por telefone, site ou pessoalmente em uma agência bancária. Evite responder a mensagens, e-mails ou ligações de fontes desconhecidas que ofereçam ofertas tentadoras, pois podem ser golpistas em busca de informações pessoais; Suspeite e denuncie: Diante de qualquer suspeita ou abordagem suspeita, não hesite em buscar o auxílio das autoridades policiais. Denuncie o ocorrido, fornecendo todas as informações disponíveis para ajudar na investigação e evitar que outras pessoas sejam vítimas do mesmo golpe; Questione o contato inesperado: Se você receber uma oferta de empréstimo consignado sem ter solicitado, questione a atendente sobre como ela obteve seus dados pessoais e por que está entrando em contato sem o seu consentimento. Golpistas frequentemente obtêm informações de maneira ilegal ou desonesta e usarão táticas de persuasão para convencê-lo a cair no golpe; Desconfie de ofertas muito vantajosas: Esteja atento a ofertas que pareçam boas demais para ser verdade. Golpistas muitas vezes oferecem condições extremamente vantajosas para atrair vítimas desavisadas. Lembre-se de que, em geral, instituições financeiras legítimas têm limites e restrições em suas ofertas de empréstimo; Não faça pagamentos antecipados: Por fim, nunca faça depósitos, transferências ou pagamentos antecipados como condição para obter um empréstimo. Instituições financeiras confiáveis não exigem esse tipo de adiantamento para liberar o dinheiro. Essa é uma bandeira vermelha clássica de golpes e pode resultar na perda do seu dinheiro sem receber nada em troca.