ALERTA! Remédio Armazenado no lugar errado é um perigo e você precisa saber o porquê

O armazenamento adequado de medicamentos é crucial para garantir a eficácia e a segurança desses produtos. No entanto, muitos consumidores desconhecem as práticas corretas de armazenamento, o que pode representar um risco sério para a saúde e até mesmo resultar no desperdício de remédios estragados.

Neste artigo, vamos abordar as melhores orientações para garantir que seus medicamentos sejam armazenados de forma adequada, evitando alterações na sua funcionalidade e possíveis efeitos colaterais indesejados.

A Importância do Ambiente de Armazenamento

O ambiente onde os medicamentos são armazenados desempenha um papel fundamental na preservação da sua qualidade. A exposição excessiva ao calor, umidade e luz pode alterar as estruturas físico-químicas dos remédios, comprometendo sua eficácia e segurança. Portanto, é essencial escolher locais frescos, secos e protegidos da luz para guardar os medicamentos.

Recomenda-se evitar lugares quentes, como perto de fogões e motores de geladeira, bem como ambientes úmidos, como banheiros. Além disso, é importante evitar retirar os medicamentos da embalagem original, pois a embalagem principal e a caixinha ajudam a proteger os remédios de possíveis alterações. A exposição à umidade do ambiente pode comprometer as características do produto, portanto, é fundamental manter os remédios em suas embalagens originais.

Pense na Forma e Hora de Uso

Ao escolher o local de armazenamento, leve em consideração a forma como você utiliza o medicamento e os horários prescritos. É importante garantir que o medicamento seja tomado da maneira indicada, sem falhas. Por exemplo, se o medicamento é utilizado na pele após o banho, guardar longe do banheiro pode fazer com que você esqueça de usá-lo. É essencial encontrar um local que esteja acessível e que te lembre de tomar o medicamento nos horários corretos.

Deixar o medicamento na cozinha, próximo à mesa do café da manhã, pode ser uma estratégia eficaz para evitar esquecimentos. No entanto, é importante ressaltar que é fundamental priorizar a adesão ao tratamento, mesmo que isso signifique não armazenar o medicamento no local ideal. Portanto, escolha o lugar mais fresco possível, mas leve em consideração a facilidade de lembrar de tomar o medicamento.

Medicamentos que Precisam de Cuidados Especiais

Alguns medicamentos são especialmente sensíveis à temperatura e exigem cuidados especiais no armazenamento. São os chamados medicamentos termolábeis, que incluem insulinas, soluções oftálmicas e hormônios para tratamentos específicos. É fundamental verificar na caixinha ou na bula a temperatura de armazenamento recomendada, que geralmente varia de 2°C a 8°C.

É importante ressaltar que esses medicamentos nunca devem ser guardados no congelador, onde a temperatura é muito baixa, nem na porta da geladeira, onde há variações de temperatura devido à abertura frequente. Seguir as recomendações específicas de armazenamento desses medicamentos é fundamental para preservar sua eficácia e segurança.

O Fracionamento de Medicamentos



Você também pode gostar:

O fracionamento de medicamentos é uma prática que permite a compra apenas da quantidade necessária para o tratamento, evitando desperdícios e uso indevido. Embora seja previsto em lei há quase duas décadas, ainda é uma oferta pouco comum nas farmácias brasileiras. No entanto, o fracionamento de medicamentos é uma medida importante para o uso racional de remédios e também para o bolso do consumidor.

Algumas farmácias oferecem o serviço de fracionamento, e é recomendado que os consumidores procurem e deem preferência a esses estabelecimentos. Comprar apenas a quantidade necessária evita o desperdício de medicamentos e favorece o consumidor, pois o fracionamento permite a compra em menor quantidade, o que pode resultar em economia.

Cuidados com Organizadores e Descarte Correto

Evite o uso de caixinhas organizadoras para armazenar e separar os medicamentos de acordo com os dias e horários de administração. As embalagens originais e as bulas dos medicamentos contêm informações importantes sobre o uso, conservação, lote e validade. Além disso, medicamentos diferentes não devem ser armazenados no mesmo compartimento, pois podem sofrer atritos e causar perdas ou interações químicas indesejáveis.

Quanto ao descarte, medicamentos na validade, com a embalagem íntegra e informações sobre o lote, podem ser doados. No entanto, medicamentos vencidos ou que não estejam em condições adequadas de uso devem ser descartados corretamente. Jogá-los no lixo comum pode contaminar o solo, e descartá-los na pia ou no vaso sanitário pode contaminar a água.

As grandes redes de farmácias oferecem a possibilidade de descarte correto, e muitas possuem caixinhas especiais para esse fim. Caso o medicamento esteja estranho ou a embalagem corrompida, as cartelas costumam trazer um telefone 0800 para pedir orientação.

Onde Reclamar

Se você tiver alguma reclamação relacionada à vigilância sanitária de medicamentos, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) recebe denúncias através do site portal.anvisa.gov.br, na seção Ouvidoria, e também pelo telefone 0800 642 9782.

Garantir o armazenamento correto de medicamentos é fundamental para preservar sua eficácia e segurança. Seguindo as orientações apresentadas neste guia, você estará contribuindo para o uso racional de medicamentos e para a sua própria saúde. Lembre-se sempre de ler atentamente as instruções presentes nas embalagens e, em caso de dúvidas, consulte um profissional de saúde.