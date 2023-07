ALERTA sobre ciclone assusta brasileiros; confira

Recentemente, foi divulgado que existe um ciclone extratropical se desenvolvendo em território brasileiro. Na verdade, são dois ciclones. O fenômeno ocorrerá principalmente na região do centro-sul devido a uma alteração de padrão resultante do aumento dos chamados episódios de precipitação. Esses episódios ocorrerão com grande frequência.

O primeiro desses eventos está previsto para ocorrer no final desta semana. Sua atuação será através de um sistema frontal, seguido pela formação de um ciclone extratropical. Consequentemente, é possível esperar chuvas intensas e tempestades.

O que é um ciclone extratropical

Um ciclone extratropical é um fenômeno meteorológico caracterizado por áreas de baixa pressão atmosférica que se formam fora dos trópicos, em regiões de média e alta latitude. Esses ciclones são conhecidos por causar fortes tempestades e ventos. Eles são diferentes dos ciclones tropicais, como furacões e tufões, que se formam em regiões tropicais.

Os ciclones extratropicais podem receber diferentes designações dependendo de sua localização geográfica e intensidade, como:

Médias latitudes;

Depressão extratropical;

Baixa extratropical;

Ciclone frontal;

Baixa não tropical;

Entre outros.

Eles podem se formar através de processos de ciclogênese ou transição extratropical. Esses ciclones podem causar precipitações intensas, chuvas e ventos fortes em suas áreas de influência.

No Brasil, os ciclones extratropicais são mais comuns na região Sul, entre o Rio Grande do Sul e Argentina e Uruguai. Ademais, seus efeitos costumam ser menos intensos e de duração mais curta em comparação com os ciclones tropicais. É importante ressaltar que os ciclones extratropicais são fenômenos meteorológicos naturais e fazem parte do sistema climático global.

Dois ciclones extratropicais estão se desenvolvendo em áreas do Brasil



Em 6 de julho, são esperadas instabilidades no Uruguai devido à formação de um sistema frontal. Esse sistema atingirá a região sul do estado do Rio Grande do Sul. Especialistas afirmam que o sistema não conseguirá avançar por todo o estado, resultando em chuvas intensas durante a noite e com potencial para tempestades. O mesmo cenário é esperado para o dia seguinte, 7 de julho.

Durante a madrugada e a noite de 8 de julho, existe a possibilidade não apenas de tempestades, mas também de queda de granizo. Esses fenômenos podem ocorrer na região norte do estado e também no oeste de Santa Catarina, bem como no estado do Paraná.

Quanto ao deslocamento da frente fria e à influência do ciclone próximo à costa da Região Sul do Brasil, espera-se que haja rajadas de vento com potencial de alcançar 80 km/h. No domingo, dia 9 de julho, o ciclone estará distante do território e a frente fria afetará a região do estado de São Paulo com chuvas isoladas nas regiões sul, oeste e central. O mesmo ocorrerá no estado do Mato Grosso do Sul.

O segundo ciclone poderá trazer chuvas intensas e tempestades

Na próxima semana, a partir do dia 10 de julho, outra região de baixa pressão se formará sobre a região Sul e poderá se intensificar durante a tarde. Nesse período, é possível que mais de um ciclone extratropical se forme. Assim como anteriormente, há um grande potencial para chuvas intensas e possíveis tempestades entre Santa Catarina e o Rio Grande do Sul.

No entanto, o risco aumentará para eventos considerados severos a partir da madrugada de 11 de julho, quando uma área de baixa pressão poderá se formar no estado do Rio Grande do Sul. Novamente, há um alto potencial para tempestades e chuvas intensas. Esses mesmos fenômenos também podem ocorrer no Mato Grosso do Sul. Entre a madrugada e a noite do dia 12 de julho, espera-se que essa frente fria chegue às regiões oeste e sul do estado de São Paulo.