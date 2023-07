ALERTA sobre GOLPE no Desenrola Brasil assusta negativados

Golpes envolvendo o Desenrola Brasil têm surgido desde o lançamento do programa nesta semana. A iniciativa governamental que visa auxiliar os cidadãos a resolver suas dívidas e limpar seus nomes tornou-se alvo de criminosos.

Com milhões de pessoas buscando negociar seus débitos, os golpistas estão se aproveitando dessa oportunidade para causar estragos. Eles estão conduzindo as pessoas a acessarem um site fraudulento do Desenrola Brasil que simula ser oficial do governo, com o objetivo de roubar dados dos clientes.

Como evitar cair no golpe do Desenrola Brasil

Circula nas redes sociais um site falso que utiliza o nome do programa do governo para aplicar golpes e enganar os menos cautelosos. Identificou-se uma publicação que induz os cidadãos a acessarem o tal endereço eletrônico fraudulento, permitindo, assim, que os criminosos pratiquem seus delitos cibernéticos.

Os golpistas estão divulgando um link malicioso e, ao ser acessado, solicitam-se informações pessoais das vítimas, que acabam tendo seus dados roubados. É importante ressaltar que o governo ainda não lançou o site oficial do programa, o que significa que todos os sites com o nome “Desenrola Brasil” até o momento não são oficiais.

Portanto, caso deseje negociar suas dívidas através do programa, aguarde a divulgação oficial dos canais governamentais para garantir a segurança da negociação. Não caia nessa cilada, pois os criminosos estão se aproveitando de vídeos e notícias do governo para criar propagandas e anúncios falsos.

Métodos utilizados pelos golpistas

Para aplicar o golpe no Desenrola Brasil, os criminosos criam vídeos falsos, utilizando trechos de reportagens de emissoras sobre o Feirão Serasa Limpa Nome de 2021. Assim, fazem parecer que se referem ao programa atual de negociação de dívidas do governo.

Os golpistas retiram as informações de contexto, dando uma aparência de veracidade e credibilidade ao anúncio. Isso leva as pessoas a acessarem o site divulgado, acreditando que se trata de algo “real”.

Essas notícias falsas são rapidamente compartilhadas em todas as redes sociais, enganando um grande número de pessoas, especialmente aquelas em dificuldades financeiras. Para se proteger, é fundamental que as pessoas com dívidas em aberto não acessem nenhum endereço eletrônico por enquanto. Ademais, também não se pode clicar em links ou fornecer informações pessoais online.

Até o momento, as negociações são feitas diretamente entre os bancos e seus clientes, seja através dos aplicativos oficiais ou pessoalmente nas agências. Para negociar as dívidas, os interessados devem ter conta nos bancos que aderiram ao Desenrola Brasil, como:

Bradesco;

Itaú;

Santander;

Banco do Brasil;

Caixa Econômica.



Lembre-se de que o programa está na primeira fase, que começou esta semana e atende aos consumidores da Faixa II. Esta faixa destina-se apenas a quem possui dívidas em bancos.

Se você se encaixa nesse perfil, com renda mensal de até R$20 mil, tome cuidado para não acessar nenhum site divulgado recentemente, como citamos. Em vez disso, entre em contato diretamente com o banco.

Instruções da Febraban

A Federação Brasileira de Bancos orienta que, se o cliente tiver qualquer suspeita em relação a uma proposta ou ao valor apresentado, é necessário entrar em contato com o banco através de seus canais oficiais. Além disso, somente após a formalização de um contrato de renegociação é que o usuário poderá ter os valores debitados da conta, conforme o acordo estabelecido. Outro lembrete importante é verificar, no momento do pagamento de boletos, se ele está sendo feito para a instituição financeira correta, aquela com a qual o cliente possui a pendência.

A Febraban enfatiza que não envia qualquer tipo de comunicado para renegociar dívidas no Desenrola. Caso o cliente receba qualquer mensagem contendo o logotipo da Federação ou de bancos, deve descartá-la imediatamente.