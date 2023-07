Alex Galchenyuk em apuros depois de ameaçar matar vários policiais

Tele Coiotes do Arizona fizeram o movimento para rescindir o contrato de Alex Galchenyuk depois que o jogador se envolveu em uma briga séria com policiais.

Durante uma parada de trânsito, o ex-centro Coyotes teria ameaçado matar os policiais no local, enquanto outros relatórios sugerem que ele também usou uma linguagem racialmente insensível.

Arizona Sports postou um relatório com detalhes do Departamento de Polícia de Scottsdaleregistros do próprio, e o incidente ocorreu em 9 de julho.

Um BMW com dois ocupantes do sexo masculino pulou um meio-fio e atingiu uma placa, apenas para ser seguido em direção a um estacionamento.

É aqui que a história fica mais bizarra, os dois homens que estavam no carro desceram e se deitaram ao lado do veículo. Não está claro neste momento exatamente o que eles estavam fazendo neste momento. Os dois homens voltavam para o carro e voltavam a dirigir.

Galchenyuk tentou alcançar algo sob seu assento

Foi nesse momento que a situação ficou feia quando Galchenyuk saiu do veículo quando foi parado, ele imediatamente começou a ameaçar o policial no local.

“Você vê meus olhos, certo? Você entende que eu vou cortar tudo de você”, afirmou.

“Vou cortar você, sua esposa, sua filha.

“Um telefonema e você está morto, toda a sua família, sua linhagem.”

Galchenyuk foi então visto tentando alcançar algo sob seu assento que obrigou os policiais a agir. Ele foi jogado no chão e contido, enquanto o russo usava calúnias raciais contra os oficiais.

Os crimes listados em GalchenyukO relatório da polícia é incrivelmente sério e não foi nenhuma surpresa que sua antiga equipe tenha agido o mais rápido possível.

Ele foi solto na sexta-feira e a equipe divulgou um comunicado condenando seu comportamento.

“Estamos cientes do incidente envolvendo Alex Galchenyuk e condenamos veementemente esse tipo de comportamento. Assim que o clube tomou conhecimento das alegações, iniciamos imediatamente o processo de rescisão do contrato do jogador”, diz o comunicado.