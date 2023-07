Alex Highsmith assinou um novo contrato de $ 68 milhões com o Steelers, quanto tempo ele ficará em Pittsburgh?

Alex Highsmith recebeu um ótimo presente de aniversário antecipado (ele fará 26 anos em 7 de agosto) do Pittsburgh Steelers.

O Zagueiro chegou a uma extensão de contrato com a equipe para mantê-lo em Pittsburgh pelo menos no próximo 5 temporadas.

O novo contrato de 4 anos no valor de $ 68 milhões de dólaresvai vê-lo ganhar mais US$ 27,7 milhões em dinheiro garantido. ele vai ganhar $ 38 milhões durante os dois primeiros anos.

Steelers garante melhor jogador

Highsmith’s desempenho inovador durante o temporada 2022 fez o ladrões quer garantir seus serviços antes do início do campo de treinamento do último ano de seu contrato de estreante.

Este novo contrato fará com que UNC Charlotte produto um dos top 10 mais bem pagos pass rushers na NFL.

Falando após a assinatura do novo contrato, Highsmith elogiou a organização em Pittsburgh e comentou como estava feliz por continuar Steeler:

Eu sei que sou um Pittsburgh Steeler por completo, e apenas fazer parte desta incrível organização por mais quatro anos significa o mundo para mim, para minha esposa, para toda a minha família. É aqui que eu quero estar. É aqui que eu quero jogar bola. Estou incrivelmente grato. Estou super agradecido por estar aqui e mal posso esperar para começar a trabalhar. Estou animado. Alex Highsmith

2022 foi o melhor ano de Highsmith até agora

Alexque nunca perdeu um jogo desde que era um novato em 2020emergiu como líder de equipe e melhor desempenho quando a equipe mais precisava dele, depois de perder TJ Watt devido a uma lesão no peitoral durante a maior parte da temporada passada.

Highsmith se destacou em 2022 com 14,5 sacos (equipe alta), 63 aborda, e cinco fumbles forçados. Ele acabou sendo amarrado primeiro lugar com a maioria fumbles forçados na liga com Haason Reddick de Philadelphia Eagles.

Falando sobre seu desempenho na última temporada Highsmith concordou que teve um bom ano, mas quer mais:

Foi um bom ano, mas estou longe de estar satisfeito. Nunca fico complacente ou confortável, mas sou grato por um ano melhor e por estar livre de lesões por um ano. Nunca quero ser complacente, mas sempre quero ser grato. Alex Highsmith

Para o 2023 temporada, o ladrões estão confiantes de que podem ser uma das melhores defesas do NFL.

Agora que eles podem trabalhar juntos TJ Watt e Alex Highsmith certamente será considerada uma das melhores duplas de edge rush da liga.

Além disso, a equipe também adicionou o linebacker interno Cole Holcombque foi considerado um dos principais agentes livres nesta entressafra.

E não vamos esquecer Pittsburgh também tem alguns nomes muito notáveis ​​em sua lista, incluindo estrelas como Minkah Fitzpatrick, Cam Haywarde Larry Ogunjobi.