Alex Murdaugh tem telefonema gelado com Son Buster da prisão

Alex Murdaugh parece estar recebendo o pincel de seu filho Buster depois de sua condenação em seu sensacional caso de duplo assassinato … pelo menos de acordo com uma nova gravação de áudio.

De uma prisão de segurança máxima, Alex ligou para Buster e conversou com ele, mas a conversa parecia fria e distante – e durou 43 segundos.

Como você sabe Alex Foi condenado de assassinar brutalmente sua esposa Maggie e filho mais novo Paulo em sua casa na Carolina do Sul e agora está cumprindo duas sentenças de prisão perpétua.

Confira a gravação, obtida recentemente pelo FITS News, que capturou a discussão de 16 de maio entre Alex e Buster, que desde o início parece pronto para desligar e seguir em frente com sua vida.

Alex abre o diálogo com uma doce saudação: “Ei, amigo”. Mas Buster dá uma resposta apressada: “Ei, não tenho muito tempo. Acabei de embarcar em uma balsa para voltar para Hilton Head Island de Daufuskie (Ilha)”.

O assassino então admite que está tentando entrar em contato com Buster – claramente com pouco sucesso – e um homem chamado Jim, aparentemente referindo-se a seu advogado Jim Griffin. Alex pede a Buster para Jim entrar em contato com ele.