Alex Pereira responde a Daniel Cormier e descarta preocupação com reviravolta no UFC 291: ‘Tudo o que fiz foi perfeito’

Alex Pereira se sente em sua melhor forma para a estreia na categoria meio-pesado no UFC 291, no sábado, onde enfrentará Jan Blachowicz em confronto com ex-campeões do UFC, e minimiza os comentários recentes de Daniel Cormier sobre a força de Blachowicz.

Blachowicz mostrou mãos pesadas e chutes contra alguns dos melhores do UFC ao longo dos anos, nocauteando nomes como Corey Anderson, Dominick Reyes e o companheiro de equipe de Cormier, Luke Rockhold. Cormier, que já teve dois títulos do UFC simultaneamente, alertou que Pereira “não pode ser atingido por Blachowicz” porque “já vi Blachowicz quase decapitar caras”.

Pereira, que retorna pela primeira vez desde que sofreu a única derrota por nocaute de sua carreira no MMA para Israel Adesanya em abril passado, respondeu aos comentários de Cormier em um episódio recente do MMA Fighting’s Trocação Franca podcast.

“Ele nocauteou todos com quem lutou? Acho que não, certo?” Pereira disse de Blachowicz. “Se ele fosse um cara que nocauteou todo mundo, eu diria: ‘Droga.’ Mas não, ele é um lutador normal. Um ex-campeão, experiente e perigoso, mas muitos dizem [about me], ‘Ele foi nocauteado, não vai voltar o mesmo.’ Porra, eu venci o Adesanya duas vezes no kickboxing e uma no MMA, um nocaute assustador no kickboxing, máscara de oxigênio e tudo, e ele voltou e me venceu.”

Pereira está confiante de que seu intervalo de quase quatro meses entre as lutas foi tempo suficiente para se recuperar de sua devastadora perda de título.

“Só se você for um cara de cabeça fraca e isso entrar na sua cabeça, aí sim, o cara te toca e você cai. Mas não existe isso, cara”, disse Pereira. “[I] teve boa recuperação. Claro, você foi atingido e isso o afetará por um momento. Talvez se você treinar no dia seguinte ou na semana seguinte e for atingido, ficará mais fraco, mas acho que do jeito que fiz, da recuperação que tive, tudo que fiz foi perfeito. eu penso se [Blachowicz] acerta uma mão e eu caio, é porque eu deveria cair, não porque fiquei fraco com o soco que Adesanya acertou.”

Blachowicz derrotou Adesanya por decisão quando ele era o campeão meio-pesado do UFC em 2021, usando seu wrestling para controlar o kickboxer.

Assim como Adesanya, Pereira é um atacante veterano. Ele também é um ex-titular de duas divisões do GLORY e aprendeu uma ou duas coisas ao assistir à vitória de Blachowicz sobre “The Last Stylebender”. Ele vê Blachowicz como um lutador completo e perigoso em todos os lugares.

“Eu estava lá para a luta de Blachowicz com Adesanya, e acho que Adesanya controlou e deu a Blachowicz a oportunidade de fazer o que ele fez”, disse Pereira. “Foi uma luta acirrada e aí ele teve aquela grande vantagem, derrubou e controlou a luta ali. Ele não fez muito, mas conseguiu dominar no chão. Talvez Adesanya tivesse conseguido se tivesse sido um pouco mais agressivo.”

O companheiro de equipe de Pereira, Glover Teixeira, foi o homem que acabou com a sequência de Blachowicz como campeão do UFC com um mata-leão quando os dois lutaram no UFC 267 no final de 2021, mas Pereira sabe que tentar imitar a estratégia de seu amigo em Salt Lake City não fará sentido.

“Sempre conversamos sobre como foi a luta, ele me dá feedback e eu sempre decoro tudo”, disse Pereira. “O que ele disse está em minha mente. É claro que foi um feedback da luta Glover-Blachowicz, mas eu tenho um estilo diferente, então temos que mudar algumas coisas para ficar melhor. Eu obviamente estudei [him] na época e assisti seus vídeos para treinar com Glover, mas não é Glover lutando com ele agora, sou eu, então tenho que ter outro plano.”