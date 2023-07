Alex Pereira vê trilogia de Israel Adesanya no peso médio ao invés do meio-pesado

Alex Pereira não está esperando por Israel Adesanya em sua nova categoria.

O ex-campeão dos médios do UFC subiu com sucesso até 205 libras no sábado, quando derrotou o ex-campeão dos meio-pesados ​​Jan Blachowicz por decisão dividida no UFC 291. Dadas as credenciais de Pereira – que também pode reivindicar um par de títulos Glory Kickboxing – e as impressionantes credenciais de Blachowicz, presumia-se que o vencedor de sua disputa se tornaria metade de uma luta pelo título vago dos meio-pesados.

Pereira está ansioso pela oportunidade, mas foi questionado na coletiva de imprensa pós-luta da noite se ele acha que Adesanya também subirá de categoria para continuar sua rivalidade de longa data.

“Antes da minha última luta acontecer, quando bati o peso, disse aos caras que ia dar uma pausa no peso por enquanto”, disse Pereira por meio de um tradutor de português. “Estava ficando um pouco difícil, bater peso em pouco tempo. Então subi para meio-pesado agora. Quero fazer mais uma luta no meio-pesado, tirar um tempo de todos esses cortes, e depois quero lutar na categoria mais baixa, o médio.

“Porque na minha cabeça estamos 1-1 no peso médio. Ganhei uma no peso médio, Israel venceu a outra, então nada mais justo do que fazer a trilogia no peso médio.”

Pereira surpreendeu o mundo dos esportes de combate no UFC 281 em novembro passado, quando derrotou Adesanya por nocaute no quinto assalto para reivindicar o título dos médios em apenas sua oitava luta de MMA. Ele já havia derrotado Adesanya duas vezes no kickboxing e não foi até a revanche imediata no UFC 287 que Adesanya ganhou uma medida de vingança com um nocaute de destaque.

Em vez de buscar imediatamente uma terceira luta de MMA com Adesanya, Pereira mudou de categoria de peso e agora está um passo mais perto de se tornar um campeão de duas divisões depois de derrotar Blachowicz.

Jamahal Hill foi recentemente forçado a desocupar o cinturão dos meio-pesados ​​devido a uma lesão, deixando o campo de contendores aberto. Pereira não se importa particularmente com quem vê do outro lado da jaula se tiver a oportunidade do título.

“Qualquer um”, disse Pereira. “Para mim, Jan é o cara mais duro que eu poderia pegar. Ele é o ex-campeão, então quem colocarem na minha frente, vou treinar e vou sair com a vitória”.

Não se pode deixar de notar que Pereira superou Blachowicz dentro da gaiola, o que tornou ainda mais misterioso que “Poatan” fosse capaz de reduzir continuamente para 185 libras.

Embora tenha gostado de não ter que perder 20 quilos extras, Pereira repetiu que está disposto a se esforçar novamente para acertar as contas com Adesanya.

“Eu me sinto bem”, disse Pereira. “Sinto-me energizado, recarregado em comparação com os últimos cortes de peso, este foi de apenas 20 a 30 por cento em comparação com os outros. Mas, como eu disse, só preciso de uma pequena pausa para descansar um pouco e vou fazer alguns negócios inacabados no peso médio.”