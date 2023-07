Alex Volkanovski diz que Zuckerberg leva a sério as lutas e se impressiona com suas habilidades

Reproduzir conteúdo de vídeo



TMZSports.com

Mark Zuckerberg está recebendo o selo de aprovação final do melhor lutador peso por peso de MMA do mundo… com o peso pena GOAT Alex Volkanovsky dando uma garantia pessoal de que a habilidade de Zuck impressionaria até mesmo seu crítico mais ardente.

Volkanovski juntou-se a Babcock no programa de TV “TMZ Sports” (vai ao ar nos dias úteis no FS1) … e falou sobre sua recente sessão de treinamento com o CEO da Meta no norte da Califórnia.

“Garanto, vocês ficariam muito surpresos”, disse Alex sobre a aptidão de Zuck no tatame.

Claro, já vimos Mark treinar no passado… mas o que realmente surpreendeu as pessoas foi seu físico em um foto sem camisa ele posou junto com Alex e amigo/companheiro de academia, Israel Adesanya.

“Como você pode ver nessa foto, acho que foi isso que levantou muitas sobrancelhas, ele está em forma”, disse Volk … mas não se trata apenas de vaidade, os músculos são funcionais.

“Quero dizer, você pode ver que ele está em forma, mas ele realmente está em forma. Não é apenas aparência, ele realmente é, cara. Ele treina, é bastante atlético, coordenado e comprometido”, explicou Alex, acrescentando: “Ele é tem uma paixão por isso.”

Quanto a saber se Zuck deu a Volk alguma informação privilegiada sobre a luta… o campeão do UFC acredita claramente que Mark está treinando por um motivo.

“Cara, estou falando sério. Não sei o quão sério é o Elon, mas estou dizendo, ele está treinando!”



Reproduzir conteúdo de vídeo



TMZSports.com

Tem mais… conversamos também com Volkanovski sobre sua última defesa de título contra Yair Rodriguez no UFC 290 — outra performance dominante.