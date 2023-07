Alexa Bliss e Ryan Cabrera revelam sexo do primeiro filho em sesh de guitarra

Ryan Cabrera acaba de anunciar o sexo de seu bebê com Alexa Felicidade como um rockstar absoluto … destruindo completamente uma guitarra que revelou que ele e o WWE Superstar estão tendo uma menina !!

Bliss postou um vídeo da revelação épica em sua página do Instagram na quarta-feira … e confira o clipe, todos ficaram entusiasmados ao ver a fumaça rosa subir pelo ar !!

Você pode ver que Bliss levantou as mãos com alegria… enquanto Cabrera tinha um enorme sorriso no rosto.