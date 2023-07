Alexander Volkanovski acredita que a única maneira de perder para um peso-pena do UFC é ‘alguém acertando um soco de sorte’

Alexander Volkanovski sabe muito bem o que vai enfrentar no UFC 290.

O atual campeão dos penas do UFC busca sua quinta defesa do cinturão no sábado, quando enfrentará o campeão interino Yair Rodriguez em uma luta muito aguardada pela unificação do cinturão. Rodriguez conquistou o cinturão interino com uma paralisação reveladora no segundo round sobre Josh Emmett em fevereiro passado. Foi apenas uma das muitas finalizações dinâmicas e destrutivas que o talento mexicano criou desde que se tornou o vencedor inaugural do The Ultimate Fighter: América Latina em 2014, e Volkanovski não está encarando o desafio de ânimo leve.

“Ele tem aquele elemento de perigo”, disse Volkanovski na quarta-feira A Hora do MMA. “Mas as pessoas rapidamente se esquecem do QI de luta, da minha resiliência e durabilidade. Eu sou apenas muito completo. Eu tenho todas as ferramentas e todas as ferramentas certas para estar onde estou agora. Há uma razão pela qual eu digo isso todas as vezes nas minhas lutas – não acho que sou talentoso para o atletismo ou algo assim, são todas as outras coisas que me tornam o campeão que sou e quem eu sou. E é por isso que você nunca pode realmente contar comigo. É por isso que acredito que perco para qualquer um da minha divisão porque alguém acerta um soco de sorte e me pega.

“Dizer ‘soco da sorte’ é provavelmente muito desrespeitoso, mas alguém que me pega. Eu não vejo ninguém realmente me batendo. Mas então você está falando de adversários que têm mais chances de fazer isso, provavelmente é Yair Rodriguez, quando você olha para ele com esse fator de perigo. Posso ir lá e fazer isso parecer fácil? Sim eu posso. Eu posso ir lá e fazer isso parecer fácil. Mas isso significa que ele não é perigoso? Não, ele é muito perigoso. Mas estou bem preparado e estou pronto para ir lá e mostrar porque eu sou o cara.”

Volkanovski, 34, pode ter falhado em sua tentativa de se tornar um campeão do UFC em duas divisões em fevereiro passado, quando sua seqüência de 22 vitórias consecutivas foi quebrada nas mãos de Islam Makhachev no UFC 284, no entanto, o nativo australiano ainda é perfeito como um Peso pena do UFC, acumulando recorde de 10-0 no octógono até 145 libras. O reinado do título de Volkanovski inclui um trio de vitórias sobre o ex-campeão Max Holloway, além de vitórias dominantes sobre Brian Ortega e “The Korean Zombie” Chan Sung Jung.

Seu caminho difere muito do de Rodriguez. Depois de ingressar no UFC no início de seus 20 anos, “El Pantera” teve que superar algumas duras lições e derrotas ruins em seu caminho para a disputa do título, no entanto, a vitória de Rodriguez sobre Emmett mostrou um novo nível de crescimento e maturidade em seu conjunto de habilidades.

“Ele sempre foi muito bom com esses chutes giratórios e coisas chamativas em uma distância maior. Ele sempre foi bom lá, mas agora ele é tão bom em todas as distâncias”, disse Volkanovski.

“Mesmo quando você está perto, você não sabe se ele está saindo, se ele está jogando cotovelos giratórios, joelhadas voadoras, chutes rasteiros, o que quer que seja. Então ele é muito bom em todas as faixas. Acho que no início de sua carreira, ele provavelmente era muito melhor em um intervalo. Mas agora você está vendo ele muito melhor em todas as distâncias, e até no chão – obviamente ele é o tipo de cara que sempre busca a finalização, até em pé e depois no chão. Mas, novamente, ele meio que moldou tudo para criar o estilo perfeito para si mesmo.

Volkanovski acrescentou que não se ofende quando os fãs e a mídia se referem ao México como o tricampeão atual do UFC, mesmo que o cinturão de Rodriguez não seja tão oficial quanto o dos campeões peso mosca Brandon Moreno e Alexa Grasso.

“Ele é um campeão interino, então sim, deixe-o ficar, está tudo bem”, disse Volkanovski. “Deixe-o aproveitar enquanto dura. Você me conhece, não vou desrespeitar, mas todo mundo sabe que eu sou o verdadeiro campeão e não preciso me importar com mais nada.”

Quanto ao que vem a seguir, Volkanovski continua determinado a garantir uma revanche contra Makhachev e espera entrar nessa luta no pay-per-view de 21 de outubro em Abu Dhabi no UFC 294.

Mas isso não significa que ele acabou com 145 libras. Depois do UFC 290, Volkanovski também está de olho no candidato espanhol Ilia Topuria, cujo recorde no UFC mudou para 6-0 em junho com uma vitória unilateral sobre Emmett no UFC Jacksonville.

“Sangue fresco seria incrível, certo? Dê-me um pouco desse sangue fresco”, disse Volkanovski sobre Topuria. “Só diria, sem desrespeitar o cara, que não quero que ele enfrente mais ninguém, principalmente o Yair. Diga se eu fosse tirar o Yair esse fim de semana, ele enfrenta o Yair [after that] — Não quero que isso aconteça. Eu vejo Yair como uma ameaça muito maior e uma luta muito mais perigosa, para ser sincero. Apenas sendo brutalmente honesto com ele.

“Mas muitas pessoas estão exaltando Ilia, então não se preocupe, tudo bem, porque eu sei que ele vai falar um pouco de lixo também, então isso vai tornar tudo divertido. E sei que daria uma boa surra nele. Mas tenho que me preocupar com Yair e, sim, faremos isso e depois veremos o que vem a seguir. Novamente, eu tenho Yair preocupado, mas depois disso, o que é? Será o Islã? Será Ilia? Eu quero lutar, quero ser ativo. Depende de quanto tempo um determinado lutador vai ficar, eu vou espremer um antes disso, porque não estou mentindo quando digo que quero estar ativo.”